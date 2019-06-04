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Створення високоспеціалізованого дитячого медзакладу дозволило б врятувати ще більше життів – КМДА

Створення високоспеціалізованого дитячого медзакладу дозволило б врятувати ще більше життів – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Створення у столиці повноцінного комунального високоспеціалізованого дитячого закладу інтенсивного лікування з повноцінним реанімаційним і реабілітаційним відділеннями та відділенням політравми – одне з пріоритетних завдань медичної галузі столиці. Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час робочого візиту до Київського міського центру дитячої нейрохірургії та Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

“Сьогодні у Центрі дитячої нейрохірургії працюють висококваліфіковані фахівці, які завдяки сучасному обладнанню у 2018 році провели близько 450 операцій. При цьому відділення складається всього з 20 ліжок, відсутнє реанімаційне відділення. Усі пацієнти після оперативного втручання перебувають у реанімаційному відділенні за погодженням дитячої лікарні № 7. До таких пацієнтів для подальшого лікування зазвичай викликаються вузькі спеціалісти (хірург, травматолог) з інших чергових лікарень міста: дитячі лікарні № 1 та № 2 чи НДСЛ “ОХМАТДИТ”, — розповів Микола Поворозник.

За його словами, така ситуація гальмує процес одужання маленьких пацієнтів.

“Зрозуміло, що при наявності усіх фахівців на місці рішення щодо подальшого лікування пацієнта приймаються оперативніше. Саме це мало на меті розширення центру дитячої нейрохірургії, і наявність близько 160 вакантних місць та неповна завантаженість відділень у дитячій лікарні № 7 дозволяє це зробити. Проте ані трудовий колектив дитячої лікарні № 7, ані батьки маленьких пацієнтів не бажають чути про зміни, які ми робимо і для їхніх дітей у тому числі”, — зазначив Микола Поворозник.

Він наголосив, що інформація про припинення діяльності відділень лікарні не відповідає дійсності.

“Усі відділення лікарні продовжували б функціонувати у звичному режимі. Діти, які перебували під наглядом і лікувалися у лікарні № 7, продовжать за необхідності отримувати тут медичні послуги. Але створивши високоспеціалізований заклад третинного рівня для надання допомоги дітям, у тому числі з політравмою, дало б можливість врятувати ще більше життів”, — підкреслив Микола Поворозник.

За його словами, наразі проект рішення “Про припинення Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії” відкликано від розгляду на сесії Київради.

“На моє переконання, ми повинні на повну потужність використовувати і закуплене містом сучасне обладнання, і знання та вміння лікарів для того, аби рятувати життя. Тому у столиці має бути комунальний високоспеціалізований заклад інтенсивного лікування, який надаватиме допомогу дітям із складними політравмами”, — наголосив Микола Поворозник.

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