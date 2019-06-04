Создание высокоспециализированного детского медучреждения позволило бы спасти еще больше жизней - КГГА

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32688 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52905 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109315 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136410 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144151 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131280 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 48272 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 58410 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 55415 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 42776 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 31249 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 42776 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 114361 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145387 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157543 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216272 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 17001 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 22927 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 55415 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 58410 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124476 просмотра
Актуальное
Создание высокоспециализированного детского медучреждения позволило бы спасти еще больше жизней - КГГА

Создание высокоспециализированного детского медучреждения позволило бы спасти еще больше жизней - КГГА

Киев  •  УНН

 • 8542 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Создание в столице полноценного коммунального высокоспециализированного детского учреждения интенсивного лечения с полноценным реанимационным и реабилитационным отделениями и отделением политравмы - одна из приоритетных задач медицинской отрасли столицы. Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в Киевский городской центр детской нейрохирургии и Детской клинической больницы № 7 Печерского района. Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Сегодня в Центре детской нейрохирургии работают высококвалифицированные специалисты, которые благодаря современному оборудованию в 2018 году провели около 450 операций. При этом отделение состоит всего из 20 коек, отсутствует реанимационное отделение. Все пациенты после оперативного вмешательства находятся в реанимационном отделении по согласованию детской больницы № 7. В таких пациентов для дальнейшего лечения обычно вызываются узкие специалисты (хирург, травматолог) из других очередных больниц города детские больницы № 1 и № 2 или НДСБ «ОХМАТДЕТ», - рассказал Николай Поворозник.

По его словам, такая ситуация тормозит процесс выздоровления маленьких пациентов.

"Понятно, что при наличии всех специалистов на месте решения по дальнейшему лечению пациента принимаются оперативно. Именно это имело целью расширения центра детской нейрохирургии, и наличие около 160 вакантных мест и неполная загруженность отделений в детской больнице № 7 позволяет это сделать. Однако ни трудовой коллектив детской больницы № 7, ни родители маленьких пациентов не хотят слышать об изменениях, которые мы делаем и для их детей в том числе ", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что информация о прекращении деятельности отделений больницы не соответствует действительности.

"Все отделения больницы продолжали бы функционировать в обычном режиме. Дети, которые находились под наблюдением и лечились в больнице № 7, продолжат при необходимости получать здесь медицинские услуги. Но создав высокоспециализированное заведение третьего уровня для оказания помощи детям, в том числе с политравмой, дало бы возможность спасти еще больше жизней ", - подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, сейчас проект решения "О прекращении Детской клинической больницы № 7 Печерского района. Киева путем присоединения к Киевского городского центра детской нейрохирургии" отозвано от рассмотрения на сессии Киевсовета.

"По моему убеждению, мы должны на полную мощность использовать и закуплено городом современное оборудование, и знания и умения врачей для того, чтобы спасать жизни. Поэтому в столице должно быть коммунальный высокоспециализированное заведение интенсивного лечения, который будет оказывать помощь детям со сложными политравмами ", - подчеркнул Николай Поворозник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы