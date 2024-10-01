Створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА: в Мінцифри розповіли, як отримали ліцензію
Київ • УНН
Кабмін дозволив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА. Для отримання ліцензії школи повинні мати 3+ дрони, сертифікованих інструкторів та навчальні програми.
Уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів. Щоб отримати ліцензію, заклад має мати, зокрема, понад три БПЛА для тренування пілотів та більше ніж три сертифікованих інструкторів, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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Як вказав Федоров, навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БПЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.
Щоб отримати ліцензію, заклад має:
- проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;
- мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;
- мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;
- найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.
Міністр також зауважив, що ухвалена Кабміном постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті.
Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів дав старт експериментальному проєкту протягом двох років щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.