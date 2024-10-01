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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Создание сертифицированных частных школ для обучения операторов БПЛА: в Минцифры рассказали, как получили лицензию

Создание сертифицированных частных школ для обучения операторов БПЛА: в Минцифры рассказали, как получили лицензию

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 13:53  •  5389 просмотра

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Кабмин разрешил создание сертифицированных частных школ для обучения операторов БПЛА. Для получения лицензии школы должны иметь 3+ дроны, сертифицированных инструкторов и учебные программы.

Правительство дало старт созданию сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов. Чтобы получить лицензию, заведение должно иметь, в частности, более трех БПЛА для тренировки пилотов и более трех сертифицированных инструкторов, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Как указал Федоров, учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БПЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

Чтобы получить лицензию, заведение должно:

  • проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;
  • иметь 3+ беспилотники для тренировки и сертификации пилотов;
  • иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах;
  •  нанять 3+ сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

Министр также отметил, что принятое Кабмином постановление позволит работать только тем заведениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте.

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров дал старт экспериментальному проекту в течение двух лет по сертификации школ операторов БПЛА. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров