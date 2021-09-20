Стрілянина в університеті Пермі: сім'ям загиблих виплатять по мільйону рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Члени сімей постраждалих і загиблих унаслідок збройного нападу на університет у Пермі отримають матеріальну компенсацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Повідомляють, що сім'ям загиблих виплатять по одному мільйону рублів. Родичі поранених отримають по 500 тисяч рублів, а близьким тих, хто дістав травми, влада перерахує по 100 тисяч рублів.
Нагадаємо
20 вересня приблизно об 11:00 за місцевим часом озброєний чоловік напав на Пермський державний національний дослідницький університет.
Злочинець у військовій формі відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вишу. Стрілок зробив не менше ніж 30 пострілів. Відомо, що загинуло щонайменше шестеро людей. Після початку стрілянини студенти вистрибували з вікон.
Під час затримання нападник чинив озброєний опір і дістав поранення. Спочатку повідомляли, що його вбили, але цієї інформації не підтвердили.