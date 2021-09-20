Масове вбивство в університеті Пермі: загинули щонайменше 8 осіб - деталі наразі

Деталі

Близько 11 ранку за місцевим часом (9 ранку в Києві) злочинець у військовій формі відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вузу. Стрілок зробив не менше 30 пострілів, імовірно, з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру. У вузі скасували всі заняття.

Після початку стрілянини студенти вистрибували з вікон. Багато хто забарикадувався в аудиторіях. При цьому, за словами студентів, як мінімум один викладач після початку стрілянини відмовився переривати заняття і барикадувати вхід і сказав, що буде перевіряти матеріали цієї лекції. Ім’я викладача не повідомляється.

У вуз виїхав губернатор Пермського краю Дмитро Махонін. За дорученням прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна до Пермі вилітають міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко і міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков.

Жертви

У результаті стрілянини загинули вісім осіб, повідомив Слідчий комітет. Спочатку повідомлялося, що загинули п’ятеро людей і ще шестеро постраждали. У МОЗ РФ кажуть, що постраждали 19 осіб (за даними “112”, постраждали 24). За непідтвердженою інформацією, поранення серед інших отримали охоронці університету, повідомляється про одного вбитого охоронця. Сімох постраждалих госпіталізували: один з них у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Нападник

Нападника на вуз затримали, повідомив Слідчий комітет. Спочатку повідомлялося, що його вбили, але ця інформація не підтвердилася. При затриманні стрілок чинив озброєний опір і отримав поранення. Пізніше вуз повідомив у “ВКонтакте”, що стрілка вбили, але потім це повідомлення зникло з пабліку університету. До кінця невідомо, чи живий нападник.

Стрілянину відкрив 18-річний Тімур Бекмансуров, пишуть “112” і Baza. За даними СК, стрілянину влаштував студент вишу. Mash пише, що він навчався на юридичному факультеті вузу за фахом “Судова експертиза”. Перед стріляниною Бекмансуров залишив у “ВКонтакте” пост, в якому попросив не вважати його дії терактом і заявив, що не перебуває в екстремістських організаціях. У його записці є такі слова: “Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху”. “ВКонтакте” видалила цей запис.