Массовое убийство в университете Перми: погибли по меньшей мере 8 человек - детали к этому часу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Известно, что погибли как минимум 8 человек. УНН приводит детали известные к этому часу.

Детали

Около 11 утра по местному времени (9 утра в Киеве) преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра. В вузе отменили все занятия.

После начала стрельбы студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. При этом, по словам студентов, как минимум один преподаватель после начала стрельбы отказался прерывать занятие и баррикадировать вход и сказал, что будет проверять материалы этой лекции. Имя преподавателя не сообщается.

В вуз выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермь вылетают министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Жертвы

В результате стрельбы погибли восемь человек, сообщил Следственный комитет. Первоначально сообщалось, что погибли пять человек и еще шестеро пострадали. В Минздраве РФ говорят, что пострадали 19 человек (по данным “112”, пострадали 24). По неподтвержденной информации, ранения среди прочих получили охранники университета, сообщается об одном убитом охраннике. Семерых пострадавших госпитализировали: один из них в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Нападавший

Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет. Первоначально сообщалось, что его убили, но эта информация не подтвердилась. При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и получил ранение. Позже вуз сообщил во “ВКонтакте”, что стрелка убили, но затем это сообщение пропало из паблика университета. До конца неизвестно, жив нападавший или нет.

Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, пишут “112” и Baza. По данным СК, стрельбу устроил студент вуза. Mash пишет, что он учился на юридическом факультете вуза по специальности “Судебная экспертиза”. Перед стрельбой Бекмансуров оставил во “ВКонтакте” пост, в котором попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. В его записке есть такие слова: “Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути”. “ВКонтакте” удалила эту запись.

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