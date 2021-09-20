У російській Пермі невідомій відкрив стрілянину в університеті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Невідомий відкрив стрілянину в Пермському державному університеті в Росії. Одна людина постраждала. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Цитата
“Одна людина постраждала при стрільбі в пермському держуніверситеті”, — йдеться в повідомленні федерального ЗМІ.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, студенти залишають будівлю ПДНДУ через вікна. Особа стрільця встановлюється, але сьогодні на сторінці Тімура Бекмансурова з’явилося повідомлення з докладним планом нападу на вуз.
Доповнення
Влітку в Росії у Новосибірській області підлітки відкрили стрілянину в дитячому таборі.