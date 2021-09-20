У російській Пермі невідомій відкрив стрілянину в університеті

Цитата

“Одна людина постраждала при стрільбі в пермському держуніверситеті”, — йдеться в повідомленні федерального ЗМІ.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, студенти залишають будівлю ПДНДУ через вікна. Особа стрільця встановлюється, але сьогодні на сторінці Тімура Бекмансурова з’явилося повідомлення з докладним планом нападу на вуз.

Доповнення

Влітку в Росії у Новосибірській області підлітки відкрили стрілянину в дитячому таборі.