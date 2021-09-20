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17 березня, 19:38 • 85431 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109510 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 148480 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149402 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160143 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177608 перегляди

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У російській Пермі невідомій відкрив стрілянину в університеті

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Невідомий відкрив стрілянину в Пермському державному університеті в Росії. Одна людина постраждала. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Цитата

“Одна людина постраждала при стрільбі в пермському держуніверситеті”, — йдеться в повідомленні федерального ЗМІ.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, студенти залишають будівлю ПДНДУ через вікна. Особа стрільця встановлюється, але сьогодні на сторінці Тімура Бекмансурова з’явилося повідомлення з докладним планом нападу на вуз.

Доповнення

Влітку в Росії у Новосибірській області підлітки відкрили стрілянину в дитячому таборі.

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