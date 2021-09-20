В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в университете
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете в России. Один человек пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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“Один человек пострадал при стрельбе в пермском госуниверситете”, — говорится в сообщении федерального СМИ.
Как сообщает Telegram-канал Mash, студенты покидают здание ПГНИУ через окна. Личность стрелка устанавливается, но сегодня на странице Тимура Бекмансурова появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз.
Дополнение
Летом в России в Новосибирской области подростки открыли стрельбу в детском лагере.