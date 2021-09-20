В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в университете

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129638 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145882 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121211 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118691 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152663 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124181 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167314 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143477 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179789 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173063 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в университете

В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в университете

Киев  •  УНН

 • 25759 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете в России. Один человек пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Один человек пострадал при стрельбе в пермском госуниверситете”, — говорится в сообщении федерального СМИ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, студенты покидают здание ПГНИУ через окна. Личность стрелка устанавливается, но сегодня на странице Тимура Бекмансурова появилось сообщение с подробным планом нападения на вуз.

Дополнение

Летом в России в Новосибирской области подростки открыли стрельбу в детском лагере.

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