Стрельба в университете Перми: семьям погибших выплатят по миллиону рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Члены семей пострадавших и погибших в результате вооруженного нападения на университет в Перми получат материальную компенсацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Сообщается, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Родственники раненых получат по 500 тысяч рублей, а близким тех, кто получил травмы, власть перечислит по 100 тысяч рублей.
Напомним
20 сентября примерно в 11:00 по местному времени вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.
Преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок сделал не менее 30 выстрелов. Известно, что погибли по меньшей мере шесть человек. После начала стрельбы студенты выпрыгивали из окон.
Во время задержания нападающий оказал вооруженное сопротивление и был ранен. Сначала сообщалось, что его убили, но эту информацию не подтвердили.