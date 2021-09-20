У Пермі уточнили кількість жертв масового вбивства в університеті

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Такі ж дані розповсюдила пресслужба Міністерства охорони здоров’я Росії. Поранення, за уточненими даними пермського МОЗ, отримали 19 осіб, пишуть федеральні ЗМІ РФ.

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Стрілянина на території Пермського держуніверситету почалася вранці 20 вересня. Її відкрив озброєний студент вишу. За даними ЗМІ, це 18-річний Тімур Бекмансуров. Він був затриманий, отримавши при цьому поранення.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що під час нападу на університет загинули вісім осіб. Пізніше СК і МОЗ надали уточнені дані про шість загиблих.