В Перми уточнили количество жертв массового убийства в университете
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Число погибших в результате нападения на Пермский госуниверситет возросло до шести человек, сообщает Следственный комитет Российской Федерации, пишет УНН.
Детали
Такие же данные распространила пресс-служба Минздрава России. Ранения, по уточненным данным пермского Минздрава, получили 19 человек, пишут федеральные СМИ РФ.
Ранее
Стрельба на территории Пермского госуниверситета началась утром 20 сентября. Ее открыл вооруженный студент вуза. По данным СМИ, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Он был задержан, получив при этом ранение.
Первоначально СМИ сообщали, что при нападении на университет погибли восемь человек. Позднее СК и Минздрав предоставили уточненные данные о шести погибших.