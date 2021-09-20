В Перми уточнили количество жертв массового убийства в университете

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129469 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145703 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121121 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118610 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152517 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124146 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Число погибших в результате нападения на Пермский госуниверситет возросло до шести человек, сообщает Следственный комитет Российской Федерации, пишет УНН.

Детали

Такие же данные распространила пресс-служба Минздрава России. Ранения, по уточненным данным пермского Минздрава, получили 19 человек, пишут федеральные СМИ РФ.

Ранее

Стрельба на территории Пермского госуниверситета началась утром 20 сентября. Ее открыл вооруженный студент вуза. По данным СМИ, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Он был задержан, получив при этом ранение.

Первоначально СМИ сообщали, что при нападении на университет погибли восемь человек. Позднее СК и Минздрав предоставили уточненные данные о шести погибших.

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