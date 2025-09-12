Стрілянина в автосервісі на Львівщині: прокуратура розпочала кримінальні провадження
Київ • УНН
Франківська окружна прокуратура Львова розпочала два кримінальні провадження за фактом стрілянини в автосервісі на Львівщині. Провадження відкриті за фактом умисного вбивства та самогубства.
Франківська окружна прокуратура міста Львова розпочала два кримінальні провадження за фактом стрілянини в автосервісі на Львівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
Деталі
Провадження були відкриті за фактом умисного вбивства та за фактом самогубства. Це передбачено ст 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
Подія сталась о 12:00 годині у селі Підрясне Львівського району Львівської області. У приміщенні офісу автосервісу чоловік застрелив свого колегу, після чого вчинив самогубство.
Наразі відбуваються оперативно-слідчі дії.
Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту12.09.25, 08:33 • 2398 переглядiв