Ексклюзив
11:55 • 3176 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 6258 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 10553 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 17522 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 13431 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14675 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 37820 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39651 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52626 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 83011 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 3256 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 3446 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 17571 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 83041 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 56630 перегляди
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: прокуратура розпочала кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Франківська окружна прокуратура Львова розпочала два кримінальні провадження за фактом стрілянини в автосервісі на Львівщині. Провадження відкриті за фактом умисного вбивства та самогубства.

Стрілянина в автосервісі на Львівщині: прокуратура розпочала кримінальні провадження

Франківська окружна прокуратура міста Львова розпочала два кримінальні провадження за фактом стрілянини в автосервісі на Львівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Деталі

Провадження були відкриті за фактом умисного вбивства та за фактом самогубства. Це передбачено ст 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Подія сталась о 12:00 годині у селі Підрясне Львівського району Львівської області. У приміщенні офісу автосервісу чоловік застрелив свого колегу, після чого вчинив самогубство.

Наразі відбуваються оперативно-слідчі дії.

Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту12.09.25, 08:33 • 2398 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Україна