Стрельба в автосервисе на Львовщине: прокуратура начала уголовные производства
Франковская окружная прокуратура Львова начала два уголовных производства по факту стрельбы в автосервисе на Львовщине. Производства открыты по факту умышленного убийства и самоубийства.
Детали
Производства были открыты по факту умышленного убийства и по факту самоубийства. Это предусмотрено ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Событие произошло в 12:00 в селе Подрясное Львовского района Львовской области. В помещении офиса автосервиса мужчина застрелил своего коллегу, после чего совершил самоубийство.
Сейчас проводятся оперативно-следственные действия.
