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Стрілянина на рейв-вечірці у Швейцарії: загинула жінка, п’ятеро поранені

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Під час рейв-вечірки у Швейцарії загинула 22-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали. Поліція розшукує підозрюваного.

Стрілянина на рейв-вечірці у Швейцарії: загинула жінка, п’ятеро поранені

У Швейцарії сталася стрілянина під час рейв-вечірки. Внаслідок атаки загинула 22-річна жінка, а п’ятеро людей отримали поранення, деякі з них - важкі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, усі потерпілі - мешканці Швейцарії віком близько 20 років. Поліція також зазначила, що триває розшук підозрюваного, а значна частина міста оточена. Правоохоронці звернулися до громадськості з проханням надати будь-які знімки, на яких зафіксовано інцидент.

34-річний свідок, який побажав залишитися анонімним, розповів Reuters, що почув постріли незабаром після того, як о 2:30 ранку в неділю замовкла музика. Він спочатку прийняв їх за феєрверк.

За даними ЗМІ, деякі відвідувачі вечірки сховались за кабіною ді-джея, а одна жінка сховалася за холодильником, але куля влучила їй у спину. Вона померла від кровотечі, незважаючи на спроби її реанімувати.

Нагадаємо

У центрі москви під час весілля стався вибух у елітному ресторані, в закладі перебувало приблизно 50 гостей.

Євген Устименко

КриміналСвіт
Теракт
Вибухи
Reuters
Швейцарія