Стрілянина на рейв-вечірці у Швейцарії: загинула жінка, п’ятеро поранені
Київ • УНН
Під час рейв-вечірки у Швейцарії загинула 22-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали. Поліція розшукує підозрюваного.
У Швейцарії сталася стрілянина під час рейв-вечірки. Внаслідок атаки загинула 22-річна жінка, а п’ятеро людей отримали поранення, деякі з них - важкі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, усі потерпілі - мешканці Швейцарії віком близько 20 років. Поліція також зазначила, що триває розшук підозрюваного, а значна частина міста оточена. Правоохоронці звернулися до громадськості з проханням надати будь-які знімки, на яких зафіксовано інцидент.
34-річний свідок, який побажав залишитися анонімним, розповів Reuters, що почув постріли незабаром після того, як о 2:30 ранку в неділю замовкла музика. Він спочатку прийняв їх за феєрверк.
За даними ЗМІ, деякі відвідувачі вечірки сховались за кабіною ді-джея, а одна жінка сховалася за холодильником, але куля влучила їй у спину. Вона померла від кровотечі, незважаючи на спроби її реанімувати.
Нагадаємо
У центрі москви під час весілля стався вибух у елітному ресторані, в закладі перебувало приблизно 50 гостей.