Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пятеро ранены

В Швейцарии произошла стрельба во время рейв-вечеринки. В результате атаки погибла 22-летняя женщина, еще пять человек получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным полиции, все пострадавшие - жители Швейцарии в возрасте около 20 лет. Полиция также сообщила, что продолжаются поиски подозреваемого, а значительная часть города оцеплена. Правоохранители обратились к общественности с просьбой предоставить любые снимки, на которых зафиксирован инцидент.

34-летний свидетель, пожелавший остаться анонимным, рассказал Reuters, что услышал выстрелы вскоре после того, как в 2:30 ночи в воскресенье смолкла музыка. Сначала он принял их за фейерверк.

По данным СМИ, некоторые посетители вечеринки спрятались за кабинкой диджея, а одна женщина укрылась за холодильником, однако пуля попала ей в спину. Она умерла от кровотечения, несмотря на попытки ее реанимировать.

Напомним

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