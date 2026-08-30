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Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Во время рейв-вечеринки в Швейцарии погибла 22-летняя женщина, ещё пять человек пострадали. Полиция разыскивает подозреваемого.

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пятеро ранены

В Швейцарии произошла стрельба во время рейв-вечеринки. В результате атаки погибла 22-летняя женщина, еще пять человек получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным полиции, все пострадавшие - жители Швейцарии в возрасте около 20 лет. Полиция также сообщила, что продолжаются поиски подозреваемого, а значительная часть города оцеплена. Правоохранители обратились к общественности с просьбой предоставить любые снимки, на которых зафиксирован инцидент.

34-летний свидетель, пожелавший остаться анонимным, рассказал Reuters, что услышал выстрелы вскоре после того, как в 2:30 ночи в воскресенье смолкла музыка. Сначала он принял их за фейерверк.

По данным СМИ, некоторые посетители вечеринки спрятались за кабинкой диджея, а одна женщина укрылась за холодильником, однако пуля попала ей в спину. Она умерла от кровотечения, несмотря на попытки ее реанимировать.

Напомним

В центре москвы во время свадьбы произошел взрыв в элитном ресторане, в заведении находилось около 50 гостей.

Евгений Устименко

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