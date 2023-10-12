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Страйкуючі голлівудські актори та студії призупинили переговори

Страйкуючі голлівудські актори та студії призупинили переговори

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Переговори між голлівудськими студіями та профспілкою акторів SAG-AFTRA були призупинені в середу через розбіжності між двома сторонами щодо доходів від потокового мовлення, використання штучного інтелекту та інших питань, що лежать в основі тримісячної зупинки роботи. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зрив переговорів перервав спроби покласти край напруженості з приводу умов праці, що призвела до призупинення більшої частини американського кіно- та телевиробництва, коштувала економіці Каліфорнії мільярди доларів і залишила тисячі членів знімальної групи без роботи.

SAG-AFTRA страйкує з липня. Профспілка відновила переговори зі студіями минулого тижня після того, як Гільдія сценаристів Америки (WGA) припинила свою роботу. Угода з WGA вселила надію на швидке врегулювання конфлікту з акторами, допоки Альянс продюсерів кіно та телебачення (AMPTP) пізно ввечері в середу не заявив, що переговори були припинені після розгляду останньої пропозиції профспілки.

"Після змістовних розмов стає ясно, що розрив між AMPTP і SAG-AFTRA занадто великий, і розмови більше не рухають нас у продуктивному напрямку", - заявили в AMPTP, який представляє Netflix, Walt Disney та інші медіакомпанії.

SAG-AFTRA у листі членам спілки, опублікованому рано вранці в четвер, йдеться, що вона проводила переговори зі студіями "сумлінно", "попри те, що минулого тижня вони представили пропозицію, яка, на диво коштувала менше, ніж вони пропонували до початку страйку".

Одним із спірних питань є вимога SAG-AFTRA про надання частки доходів від потокового мовлення як бонуса акторам. В AMPTP заявили, що ця пропозиція «коштуватиме понад 800 мільйонів доларів на рік, що створить нестерпний економічний тягар».

SAG-AFTRA у відповідь заявила, що AMPTP завищила вартість на 60% і звинуватила студії в «тактиці залякування».

Профспілка також заявила, що студії «відмовляються захищати виконавців від заміни ІІ», а AMPTP заявила, що пообіцяла отримати згоду акторів перед використанням будь-яких цифрових копій їхніх зображень.

Що стосується таких питань, як загальне підвищення заробітної плати та залишкова оплата выд високобюджетних потокових шоу, AMPTP заявила, що запропонувала ті ж умови, що були ратифіковані WGA та Гільдією режисерів Америки, але SAG-AFTRA їх відхилила.

Нагадаємо

Цього тижня члени Гільдія сценаристів Америки схвалила новий трирічний контракт з великими студіями, через п'ять місяців після того, як профспілка оголосила страйк. Новий контракт передбачає підвищення заробітної плати, певний захист від використання штучного інтелекту та інші переваги.

SAG-AFTRA, найбільша профспілка Голлівуду, що об’єднує 160 000 виконавців на телебаченні та в кіно, оголосила страйк 14 липня, вимагаючи підвищення базової заробітної плати та залишкової оплати від потокового телебачення, а також обмежень на використання штучного інтелекту в розважальних закладах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Актори Голлівуду вирішили не йти на поступки: як довго планують страйкувати

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