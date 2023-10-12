Бастующие голливудские актеры и студии приостановили переговоры

Детали

Срыв переговоров прервал попытки положить конец напряжённости по поводу условий труда, которая привела к приостановке большей части американского кино- и телепроизводства, стоила экономике Калифорнии миллиарды долларов и оставила тысячи членов съёмочной группы без работы.

SAG-AFTRA бастует с июля. Профсоюз возобновил переговоры со студиями на прошлой неделе после того, как Гильдия сценаристов Америки (WGA) прекратила свою работу. Соглашение с WGA вселило надежду на быстрое урегулирование конфликта с актерами, пока Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) поздно вечером в среду не заявил, что переговоры были прекращены после рассмотрения последнего предложения профсоюза.

"После содержательных разговоров становится ясно, что разрыв между AMPTP и SAG-AFTRA слишком велик, и разговоры больше не двигают нас в продуктивном направлении", - заявили в AMPTP, который представляет Netflix, Walt Disney и другие медиакомпании.

SAG-AFTRA в письме членам союза, опубликованном рано утром в четверг, говорит, что проводил переговоры со студиями "добросовестно", "несмотря на то, что на прошлой неделе они представили предложение, которое, на удивление, стоило меньше, чем они предлагали до начала забастовки".

Одним из спорных вопросов является требование SAG-AFTRA о предоставлении доли доходов от потокового вещания в качестве бонуса актерам. В AMPTP заявили, что это предложение «будет стоить более 800 миллионов долларов в год, что создаст невыносимое экономическое бремя».

SAG-AFTRA в ответ заявила, что AMPTP завысила стоимость на 60% и обвинила студии в «тактике запугивания».

Профсоюз также заявил, что студии «отказываются защищать исполнителей от замены ИИ», а AMPTP заявила, что пообещала получить согласие актеров перед использованием любых цифровых копий их изображений.

Что касается таких вопросов, как общее повышение заработной платы и остаточной оплаты от высокобюджетных потоковых шоу, AMPTP заявила, что предложила те же условия, которые были ратифицированы WGA и Гильдией режиссеров Америки, но SAG-AFTRA отклонила их.

Напомним

На этой неделе члены Гильдия сценаристов Америки одобрила новый трехлетний контракт с крупными студиями, через пять месяцев после того, как профсоюз объявил забастовку. Новый контракт предусматривает повышение заработной платы, определенную защиту от использования искусственного интеллекта и другие преимущества.

SAG-AFTRA, крупнейший профсоюз Голливуда, объединяющий 160 000 исполнителей на телевидении и в кино, объявил забастовку 14 июля, требуя повышения базовой заработной платы и остаточной оплаты от потокового телевидения, а также ограничений на использование искусственного интеллекта в развлекательных заведениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актеры Голливуда решили не идти на уступки: как долго планируют бастовать