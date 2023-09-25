Голлівудські сценаристи домовилися про припинення 5-місячного страйку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сценаристи в США кажуть, що досягли попередньої угоди з босами студій, згідно з якою вони можуть припинити страйк, який тривав майже п'ять місяців. Гільдія письменників Америки (WGA) заявила, що йдеться про "виняткові умови – зі значними перевагами та захистом для сценаристів". Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Це найтриваліший страйк, який вплинув на Голлівуд за десятиліття, і призупинив виробництво більшість кіно- та телевиробництва.
Страйк, який почався 2 травня, коштував економіці Каліфорнії мільярди доларів.
Зазначається, що Керівництво Гільдії письменників WGA та члени профспілки повинні погодити трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, перш ніж повернутися до роботи.
У повідомленні гільдії про запропоновану угоду говориться, що деталі все ще повинні бути завершені, і вона поки що не скасовує страйк, але «на сьогоднішній день вони призупиняють пікетування WGA».
Страйк призвів до закриття багатьох головних американських шоу - популярних серіалів і нічних ток-шоу. Окрім проблем із зарплатою, автори побоюються впливу штучного інтелекту, який потенційно може витіснити їхні таланти.
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Постраждали багато пов’язаних підприємств, зокрема кейтерингові підприємства, постачальники костюмів та оператори.
Останніми днями керівники Netflix, Disney, Universal і Warner Bros Discovery особисто відвідали переговори.
З середини липня страйкують і актори Голівуду - їх представляє 160-тисячна профспілка виконавців SAG-AFTRA.