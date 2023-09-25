Голливудские сценаристы договорились о прекращении 5-месячной забастовки

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сценаристы в США говорят, что достигли предварительного соглашения с боссами студий, согласно которому они могут прекратить забастовку, которая длилась почти пять месяцев. Гильдия писателей Америки (WGA) заявила, что речь идет об "исключительных условиях – со значительными преимуществами и защитой для сценаристов". Об этом пишет ВВС, передает УНН.