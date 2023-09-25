Голливудские сценаристы договорились о прекращении 5-месячной забастовки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сценаристы в США говорят, что достигли предварительного соглашения с боссами студий, согласно которому они могут прекратить забастовку, которая длилась почти пять месяцев. Гильдия писателей Америки (WGA) заявила, что речь идет об "исключительных условиях – со значительными преимуществами и защитой для сценаристов". Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Это самая продолжительная забастовка, которая повлияла на Голливуд за десятилетия, и приостановила производство большинство кино- и телепроизводства.
Забастовка, которая началась 2 мая, стоила экономике Калифорнии миллиарды долларов.
Отмечается, что Руководство Гильдии писателей WGA и члены профсоюза должны согласовать трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения, прежде чем вернуться к работе.
В сообщении Гильдии о предложенном соглашении говорится, что детали все еще должны быть завершены, и она пока что не отменяет забастовку, но «на сегодняшний день они приостанавливают пикетирование WGA».
Забастовка привела к закрытию многих главных американских шоу - популярных сериалов и ночных ток-шоу. Помимо проблем с зарплатой, авторы опасаются влияния искусственного интеллекта, который потенциально может вытеснить их таланты.
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Пострадали многие связанные предприятия, в частности кейтеринговые предприятия, поставщики костюмов и операторы.
В последние дни руководители Netflix, Disney, Universal и Warner Bros Discovery лично посетили переговоры.
С середины июля бастуют и актеры Голливуда - их представляет 160-тысячный профсоюз исполнителей SAG-AFTRA.