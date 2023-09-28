Актори Голлівуду вирішили не йти на поступки: як довго планують страйкувати

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За даними ЗМІ, зустріч акторів та представників кіностудій буде першою за кілька місяців.

Найбільша профспілка акторів Голлівуду SAG-AFTRA, яка налічує 160 000 членів, оголосила страйк ще у липні. Актори вимагають підвищення зарплатні та обмеження використання штучного інтелекту в розвагах.

Вони вимагали гарантій того, що ШІ, а також згенеровані комп'ютером обличчя і голоси, не будуть використовуватися для заміни акторів.

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