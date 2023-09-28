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Актори Голлівуду вирішили не йти на поступки: як довго планують страйкувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Члени Гільдії сценаристів припинили страйк після досягнення угоди з альянсом кіно- і телепродюсерів, тоді як голлівудські актори не поспішають йти на поступки і страйкуватимуть аж до переговорів із представниками кіностудій, які заплановані на 2 жовтня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, зустріч акторів та представників кіностудій буде першою за кілька місяців.

Найбільша профспілка акторів Голлівуду SAG-AFTRA, яка налічує 160 000 членів, оголосила страйк ще у липні. Актори вимагають підвищення зарплатні та обмеження використання штучного інтелекту в розвагах.

Вони вимагали гарантій того, що ШІ, а також згенеровані комп'ютером обличчя і голоси, не будуть використовуватися для заміни акторів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голівудські сценаристи офіційно припинили страйк, проте угода ще не схвалена. Профспілки вивчають пропозиції

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