Актори Голлівуду вирішили не йти на поступки: як довго планують страйкувати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Члени Гільдії сценаристів припинили страйк після досягнення угоди з альянсом кіно- і телепродюсерів, тоді як голлівудські актори не поспішають йти на поступки і страйкуватимуть аж до переговорів із представниками кіностудій, які заплановані на 2 жовтня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За даними ЗМІ, зустріч акторів та представників кіностудій буде першою за кілька місяців.
Найбільша профспілка акторів Голлівуду SAG-AFTRA, яка налічує 160 000 членів, оголосила страйк ще у липні. Актори вимагають підвищення зарплатні та обмеження використання штучного інтелекту в розвагах.
Вони вимагали гарантій того, що ШІ, а також згенеровані комп'ютером обличчя і голоси, не будуть використовуватися для заміни акторів.
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