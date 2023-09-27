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Голівудські сценаристи офіційно припинили страйк, проте угода ще не схвалена. Профспілки вивчають пропозиції

Голівудські сценаристи офіційно припинили страйк, проте угода ще не схвалена. Профспілки вивчають пропозиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Профспілка письменників Голлівуду заявила, що її члени можуть повернутися до роботи вже відсьогодні, поки вони вирішують, чи схвалювати трирічну угоду, яка передбачає підвищення заробітної плати та певний захист від використання штучного інтелекту, серед інших досягнень, пише Reuters. На сайті керівництва Гільдії письменників Америки опублікований текст угоди, передає УНН.

Деталі

Керівництво Гільдії письменників Америки (WGA) одноголосно проголосувало за припинення страйку в середу, йдеться в заяві гільдії. 11 500 членів Гільдії мають час до 9 жовтня, щоб віддати свої голоси щодо запропонованого контракту.

WGA заявила, що приблизна вартість угоди становить 233 мільйони доларів на рік.

Сценаристи кіно і телебачення звільнилися в травні після того, як не змогли домовитися з великими студіями, включаючи Netflix (NFLX.O), Walt Disney (DIS.N) і Warner Bros Discovery (WBD.O).

Сценаристи, схоже, домоглися поступок по всіх пунктах: підвищення зарплат впродовж трьох років дії контракту, збільшення внесків на охорону здоров'я та пенсійне забезпечення, а також гарантії щодо ШІ. Згідно з угодою, студії погодилися зустрічатися з гільдією щонайменше двічі на рік, щоб обговорити плани щодо використання ШІ в розробці та виробництві фільмів.

Студіям не заборонено використовувати ШІ для створення контенту. Однак сценаристи мають право подати до суду, якщо їхні твори будуть використані для навчання ШІ.

Сценаристи можуть використовувати ШІ під час написання сценаріїв, але компанія не може вимагати використання програмного забезпечення. Студії також зобов'язані повідомляти сценаристам, якщо якісь матеріали були створені за допомогою штучного інтелекту.

В інших сферах гільдія заявила, що домоглася гарантій мінімальної кількості персоналу в сценарних кімнатах, що є ключовим питанням для багатьох її членів. Штат визначатиметься кількістю епізодів у сезоні. Мінімальні ставки оплати праці зростуть більш ніж на 12% впродовж трьох років.

Також зростуть відрахування за використання телешоу та фільмів за межами США, а за найпопулярніші шоу в стрімінгу буде виплачуватися бонус.

"Це суттєвий захист, про який компанії сказали нам у вічі, що вони НІКОЛИ не нададуть нам. Але через нашу солідарність, через те, що вони буквально не можуть заробити без нас і долара, вони прогнулися, а потім зламалися і дали нам те, на що ми заслуговуємо. МИ ПЕРЕМОГЛИ", - написав у соціальній мережі X (колишній Твітер), член переговорного комітету гільдії, письменник Адам Коновер.

Закінчення страйку означає, що денні та нічні ток-шоу можуть повернутися в ефір. Білл Махер, ведучий програми "Реальний час" на HBO, повідомив у соціальних мережах, що він повернеться зі свіжими епізодами, починаючи з п'ятниці.

"Мої сценаристи і "Реальний час" повертаються!", - написав Маер.

Маер і Дрю Беррімор розлютили сценаристів, заявивши цього місяця, що їхні ток-шоу повернуться до закінчення страйку.

Закінчення страйку WGA не повертає Голлівуд до нормального життя. Профспілка акторів SAG-AFTRA вийшла з роботи в липні і продовжує страйкувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голлівудські сценаристи домовилися про припинення 5-місячного страйку

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