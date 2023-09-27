Голливудские сценаристы официально прекратили забастовку, однако соглашение еще не одобрено. Профсоюзы изучают предложения

Детали

Руководство Гильдии писателей Америки (WGA) единогласно проголосовало за прекращение забастовки в среду, говорится в заявлении гильдии. 11 500 членов Гильдии имеют время до 9 октября, чтобы отдать свои голоса по предложенному контракту.

WGA заявила, что примерная стоимость сделки составляет 233 миллиона долларов в год.

Сценаристы кино и телевидения уволились в мае после того, как не смогли договориться с крупными студиями, включая Netflix (NFLX.O), Walt Disney (DIS.N) и Warner Bros Discovery (WBD.O).

Сценаристы, похоже, добились уступок по всем пунктам: повышение зарплат в течение трех лет действия контракта, увеличение взносов на здравоохранение и пенсионное обеспечение, а также гарантии в отношении ИИ. Согласно договору, студии согласились встречаться с гильдией по меньшей мере дважды в год, чтобы обсудить планы по использованию ИИ в разработке и производстве фильмов.

Студиям не запрещено использовать ИИ для создания контента. Однако сценаристы имеют право подать в суд, если их произведения будут использованы для обучения ИИ.

Сценаристы могут использовать ИИ при написании сценариев, но компания не может требовать использования программного обеспечения. Студии также обязаны сообщать сценаристам, если какие-то материалы были созданы с помощью искусственного интеллекта.

В других областях гильдия заявила, что добилась гарантий минимального количества персонала в сценарных комнатах, что является ключевым вопросом для многих ее членов. Штат будет определяться количеством эпизодов в сезоне. Минимальные ставки оплаты труда вырастут более чем на 12% в течение трех лет.

Также возрастут отчисления за использование телешоу и фильмов за пределами США, а за самые популярные шоу в стриминге будет выплачиваться бонус.

"Это существенная защита, о которой компании сказали нам в глаза, что они НИКОГДА не предоставят нам. Но из-за нашей солидарности, из-за того, что они буквально не могут заработать без нас и доллара, они прогнулись, а потом сломались и дали нам то, чего мы заслуживаем. МЫ ПОБЕДИЛИ", - написал в социальной сети X (бывший Твиттер), член переговорного комитета гильдии, писатель Адам Коновер.

Окончание забастовки означает, что дневные и ночные ток-шоу могут вернуться в эфир. Билл Махер, ведущий программы "Реальное время" на HBO, сообщил в социальных сетях, что он вернется со свежими эпизодами, начиная с пятницы.

"Мои сценаристы и "Реальное время" возвращаются!", - написал Махер.

Маэр и Дрю Бэрримор разозлили сценаристов, заявив в этом месяце, что их ток-шоу вернутся до окончания забастовки.

Окончание забастовки WGA не возвращает Голливуд к нормальной жизни. Профсоюз актеров SAG-AFTRA вышел с работы в июле и продолжает бастовать.

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