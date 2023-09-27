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Голливудские сценаристы официально прекратили забастовку, однако соглашение еще не одобрено. Профсоюзы изучают предложения

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Профсоюз писателей Голливуда заявил, что его члены могут вернуться к работе уже с сегодняшнего дня, пока они решают, одобрять ли трехлетнее соглашение, которое предусматривает повышение заработной платы и определенную защиту от использования искусственного интеллекта, среди других достижений, пишет Reuters. На сайте руководства Гильдии писателей Америки опубликован текст соглашения, передает УНН.

Детали

Руководство Гильдии писателей Америки (WGA) единогласно проголосовало за прекращение забастовки в среду, говорится в заявлении гильдии. 11 500 членов Гильдии имеют время до 9 октября, чтобы отдать свои голоса по предложенному контракту.

WGA заявила, что примерная стоимость сделки составляет 233 миллиона долларов в год.

Сценаристы кино и телевидения уволились в мае после того, как не смогли договориться с крупными студиями, включая Netflix (NFLX.O), Walt Disney (DIS.N) и Warner Bros Discovery (WBD.O).

Сценаристы, похоже, добились уступок по всем пунктам: повышение зарплат в течение трех лет действия контракта, увеличение взносов на здравоохранение и пенсионное обеспечение, а также гарантии в отношении ИИ. Согласно договору, студии согласились встречаться с гильдией по меньшей мере дважды в год, чтобы обсудить планы по использованию ИИ в разработке и производстве фильмов.

Студиям не запрещено использовать ИИ для создания контента. Однако сценаристы имеют право подать в суд, если их произведения будут использованы для обучения ИИ.

Сценаристы могут использовать ИИ при написании сценариев, но компания не может требовать использования программного обеспечения. Студии также обязаны сообщать сценаристам, если какие-то материалы были созданы с помощью искусственного интеллекта.

В других областях гильдия заявила, что добилась гарантий минимального количества персонала в сценарных комнатах, что является ключевым вопросом для многих ее членов. Штат будет определяться количеством эпизодов в сезоне. Минимальные ставки оплаты труда вырастут более чем на 12% в течение трех лет.

Также возрастут отчисления за использование телешоу и фильмов за пределами США, а за самые популярные шоу в стриминге будет выплачиваться бонус.

"Это существенная защита, о которой компании сказали нам в глаза, что они НИКОГДА не предоставят нам. Но из-за нашей солидарности, из-за того, что они буквально не могут заработать без нас и доллара, они прогнулись, а потом сломались и дали нам то, чего мы заслуживаем. МЫ ПОБЕДИЛИ", - написал в социальной сети X (бывший Твиттер), член переговорного комитета гильдии, писатель Адам Коновер.

Окончание забастовки означает, что дневные и ночные ток-шоу могут вернуться в эфир. Билл Махер, ведущий программы "Реальное время" на HBO, сообщил в социальных сетях, что он вернется со свежими эпизодами, начиная с пятницы.

"Мои сценаристы и "Реальное время" возвращаются!", - написал Махер.

Маэр и Дрю Бэрримор разозлили сценаристов, заявив в этом месяце, что их ток-шоу вернутся до окончания забастовки.

Окончание забастовки WGA не возвращает Голливуд к нормальной жизни. Профсоюз актеров SAG-AFTRA вышел с работы в июле и продолжает бастовать.

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