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Актеры Голливуда решили не идти на уступки: как долго планируют бастовать

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Члены Гильдии сценаристов прекратили забастовку после достижения соглашения с альянсом кино- и телепродюсеров, тогда как голливудские актеры не спешат идти на уступки и будут бастовать вплоть до переговоров с представителями киностудий, которые запланированы на 2 октября. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, встреча актеров и представителей киностудий будет первой за несколько месяцев.

Крупнейший профсоюз актеров Голливуда SAG-AFTRA, который насчитывает 160 000 членов, объявил забастовку еще в июле. Актеры требуют повышения зарплаты и ограничения использования искусственного интеллекта в развлечениях.

Они требовали гарантий того, что ИИ, а также сгенерированные компьютером лица и голоса, не будут использоваться для замены актеров.

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