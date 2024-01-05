Стратегічно, відбудову слід розглядати, саме як процес модернізації в Україні – Леонов

Учасники конференції "Відновлення України та стратегічна роль Румунії" у м. Сіная дійшли згоди у низці принципових питань, серед яких: відбудова України можлива паралельно з військовими діями, відновлення в країні має бути стратегічним, у цьому процесі мають визначатися гарантії безпеки – як для України, так і для Європи.

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", член Комітету з питань податкової та митної політики Олексій Леонов, передає УНН.

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За словами Леонова, організатори форуму розуміють масштабність проекту "Відбудова України", - в концепції зазначено, що процес відбудови України є найбільшим проектом реконструкції з часів Другої світової війни. Формулювання дозволило дійти згоди щодо трьох дуже важливих та принципових питань, зазначає нардеп.

По-перше на форумі підтримали підхід, який запропонував наш президент, що процес відбудови може тривати паралельно з військовими діями. І тож гаяти час не варто. По-друге учасники форуму погодились, що процес відновлення має бути за формулою, яку запропонував Володимир Зеленський – "Краще ніж було". Тобто стратегічно відбудову слід розглядати саме як процес модернізації в Україні. За підсумками такої модернізації, наша держава повинна бути готова до повноцінної інтеграції до ЄС. По-третє, процес відбудови має тривати паралельно з дискусіями про гарантії безпеки для України. Під час таких дискусій має сформулюватись концепція нової архітектури та безпеки для всієї Європи. Одним з елементів такої архітектури безпеки буде вступ України до НАТО