Стратегічно, відбудову слід розглядати, саме як процес модернізації в Україні – Леонов
Київ • УНН
Відновлення України має бути орієнтоване на модернізацію і може відбуватися паралельно з військовими зусиллями та переговорами про ширшу безпеку Європи, включаючи інтеграцію в НАТО.
Учасники конференції "Відновлення України та стратегічна роль Румунії" у м. Сіная дійшли згоди у низці принципових питань, серед яких: відбудова України можлива паралельно з військовими діями, відновлення в країні має бути стратегічним, у цьому процесі мають визначатися гарантії безпеки – як для України, так і для Європи.
Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", член Комітету з питань податкової та митної політики Олексій Леонов, передає УНН.
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За словами Леонова, організатори форуму розуміють масштабність проекту "Відбудова України", - в концепції зазначено, що процес відбудови України є найбільшим проектом реконструкції з часів Другої світової війни. Формулювання дозволило дійти згоди щодо трьох дуже важливих та принципових питань, зазначає нардеп.
По-перше на форумі підтримали підхід, який запропонував наш президент, що процес відбудови може тривати паралельно з військовими діями. І тож гаяти час не варто. По-друге учасники форуму погодились, що процес відновлення має бути за формулою, яку запропонував Володимир Зеленський – "Краще ніж було". Тобто стратегічно відбудову слід розглядати саме як процес модернізації в Україні. За підсумками такої модернізації, наша держава повинна бути готова до повноцінної інтеграції до ЄС. По-третє, процес відбудови має тривати паралельно з дискусіями про гарантії безпеки для України. Під час таких дискусій має сформулюватись концепція нової архітектури та безпеки для всієї Європи. Одним з елементів такої архітектури безпеки буде вступ України до НАТО
Розкриття банківської таємниці не є вимогою Євросоюзу до України – експерти04.01.24, 15:59 • 25563 перегляди
Він також додав, що під час Форуму у місті Сіная обговорювались й інші питання, які є надзвичайно важливими для процесу відновлення України. Зокрема роль Дунаю та виклики для свободи судноплавства, енергетична та продовольча безпека; потенціал зеленої енергетики, сфера комунікації та кіберпростору, критична інфраструктура, охорона здоров’я та виклики для приватного сектору .
Нагадаємо
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у 2024 році одне з ключових завдань - це спрямування заморожених на Заході активів рф на українське відновлення. Разом з українськими дипломатами іде постійна робота над цим питанням, зазначив прем’єр.
Також УНН повідомляв, що Німеччина надала Україні кредит у розмірі 24 млн євро та грант у розмірі 0,5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.