Стратегически, восстановление следует рассматривать, именно как процесс модернизации в Украине - Леонов
Восстановление Украины должно быть ориентировано на модернизацию и может происходить параллельно с военными усилиями и переговорами о более широкой безопасности Европы, включая интеграцию в НАТО.
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2 тыс. грузовиков
Польские перевозчики и фермеры создали очереди из 2000 грузовиков на польско-украинской границе, заблокировав несколько пунктов пропуска.
В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить использование рф ракет из КНДР
Представитель ВС ВСУ пока не может подтвердить использование россией ракет КНДР; нужен дальнейший анализ.
Враг утром обстрелял из артиллерии Украинск в Донецкой области: повреждены учебное заведение и дома
Украинск в Донецкой области подвергся артиллерийскому обстрелу, повреждены учебное заведение и жилые дома; о жертвах не сообщается.
ПВО является приоритетом с получением дополнительного финансирования для Украины - Белый дом
Самый эффективный ответ на ужасное насилие рф против украинского народа является продолжение предоставления Украине жизненно важных средств ПВО, отмечают в Белом доме.
В Киеве нетрезвый водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
Пьяный водитель сбил женщину в Киеве, травмировав ее; полиция задержала подозреваемого.
За минувшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей
российские войска 6 раз атаковали Черниговскую и Сумскую области, используя различные виды оружия и нанося ущерб имуществу и инфраструктуре. О жертвах не сообщалось.
россияне убили двух жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения
Российские войска убили 2 и ранили 2 человек в Донецкой области 4 января.
В Кировоградской области ночью отработала ПВО - ОВА
В Кировоградской области ночью отработала ПВО, обошлось без жертв и разрушений.
В Николаевской области из-за попадания "шахеда" горели склады, есть повреждения в детсаду - ОВА
В результате удара беспилотника загорелись склады в Николаевской области; жертв нет, но сообщается о повреждении детского сада и жилых домов.