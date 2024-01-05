Стратегически, восстановление следует рассматривать, именно как процесс модернизации в Украине - Леонов

Участники конференции "Восстановление Украины и стратегическая роль Румынии" в г. Синая пришли к согласию по ряду принципиальных вопросов, среди которых: восстановление Украины возможно параллельно с военными действиями, восстановление в стране должно быть стратегическим, в этом процессе должны определяться гарантии безопасности - как для Украины, так и для Европы.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, передает УНН.

Детали

По словам Леонова, организаторы форума понимают масштабность проекта "Відбудова України", - в концепции указано, что процесс восстановления Украины является крупнейшим проектом реконструкции со времен Второй мировой войны. Формулировка позволила прийти к согласию по трем очень важным и принципиальным вопросам, отмечает нардеп.

Во-первых, на форуме поддержали подход, который предложил наш президент, что процесс восстановления может продолжаться параллельно с военными действиями. И поэтому терять время не стоит. Во-вторых участники форума согласились, что процесс восстановления должен быть по формуле, которую предложил Владимир Зеленский - "Лучше чем было". То есть стратегически восстановление следует рассматривать именно как процесс модернизации в Украине. По итогам такой модернизации, наше государство должно быть готово к полноценной интеграции в ЕС. В-третьих, процесс восстановления должен продолжаться параллельно с дискуссиями о гарантиях безопасности для Украины. Во время таких дискуссий должна сформироваться концепция новой архитектуры и безопасности для всей Европы. Одним из элементов такой архитектуры безопасности будет вступление Украины в НАТО - рассказал Алексей Леонов.

Раскрытие банковской тайны не является требованием Евросоюза к Украине - эксперты

Он также добавил, что во время Форума в городе Синая обсуждались и другие вопросы, которые являются чрезвычайно важными для процесса восстановления Украины. В частности роль Дуная и вызовы для свободы судоходства, энергетическая и продовольственная безопасность; потенциал зеленой энергетики, сфера коммуникации и киберпространства, критическая инфраструктура, здравоохранение и вызовы для частного сектора.

Напомним,

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2024 году одна из ключевых задач - это направление замороженных на Западе активов рф на украинское восстановление. Вместе с украинскими дипломатами идет постоянная работа над этим вопросом, отметил премьер.

Также УНН сообщал, что Германия предоставила Украине кредит в размере 24 млн евро и грант в размере 0,5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.