Стосунки України з НАТО чітко визначені, вступ в Альянс можливий після прийняття політичного рішення - Корнієнко
Київ • УНН
Україна знаходиться на шляху до вступу в НАТО, маючи міцні відносини і такі структури, як рада Україна-НАТО, незважаючи на російське вторгнення, спрямоване на те, щоб зупинити розширення НАТО на схід.
Між Організацією Північноатлантичного договору та Україною міцні відносини. Україна на шляху до вступу у НАТО, - наразі можна говорити про певні результати, оскільки створені і діють структури: рада Україна-НАТО, взаємодія на рівні комісій урядів та інші.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає УНН.
Щодо української історії натівської – вона розвивається. Минулого року на саміті у Вільньюсі ми отримали максимально можливий результат з усіх можливих. Наші стосунки з НАТО чітко визначені. Звичайно Україна на шлях до вступу – для України це буде відбуватися не через якийсь план по членству або бюрократичні механізми. Ми розуміємо, що це буде відбуватися тоді, коли НАТО зможе політичне рішення прийняти
Він також зауважив, що НАТО розширюється очевидно набагато інтенсивніше ніж само НАТО очікувало.
Якщо ми згадаємо і риторику і позиції країн напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році, звичайно мова про розширення на ще дві скандинавські країни в той момент не йшла. Але як бачимо путін, коли пояснював повномасштабне вторгнення, - одна з причин, це щоб НАТО не рухалось на схід. Але воно взяло і далі почало рухатися на схід. Тут росіяни переграли самих себ
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Якщо Україна програє, росія обов'язково нападе на країни НАТО, попередив президент Зеленський, закликавши союзників підтримати Україну, щоб запобігти подальшій російській агресії.
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО після того, як здала на зберігання свій документ про вступ, що ознаменувало кінець її тривалої політики позаблоковості у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Україна та Польща близькі до вирішення імпортного конфлікту08.03.24, 18:00 • 31671 перегляд