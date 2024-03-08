Стосунки України з НАТО чітко визначені, вступ в Альянс можливий після прийняття політичного рішення - Корнієнко

Між Організацією Північноатлантичного договору та Україною міцні відносини. Україна на шляху до вступу у НАТО, - наразі можна говорити про певні результати, оскільки створені і діють структури: рада Україна-НАТО, взаємодія на рівні комісій урядів та інші.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає УНН.

Щодо української історії натівської – вона розвивається. Минулого року на саміті у Вільньюсі ми отримали максимально можливий результат з усіх можливих. Наші стосунки з НАТО чітко визначені. Звичайно Україна на шлях до вступу – для України це буде відбуватися не через якийсь план по членству або бюрократичні механізми. Ми розуміємо, що це буде відбуватися тоді, коли НАТО зможе політичне рішення прийняти