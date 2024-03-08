Отношения Украины с НАТО четко определены, вступление в Альянс возможно после принятия политического решения - Корниенко

Между Организацией Североатлантического договора и Украиной прочные отношения. Украина на пути к вступлению в НАТО, - сейчас можно говорить об определенных результатах, поскольку созданы и действуют структуры: совет Украина-НАТО, взаимодействие на уровне комиссий правительств и другие.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, передает УНН.

Что касается украинской истории натовской - она развивается. В прошлом году на саммите в Вильнюсе мы получили максимально возможный результат, из всех возможных. Наши отношения с НАТО четко определены. Конечно Украина на пути к вступлению - для Украины это будет происходить не через какой-то план по членству или бюрократические механизмы. Мы понимаем, что это будет происходить тогда, когда НАТО сможет политическое решение принять - сообщил Корниенко.

Он также отметил, что НАТО расширяется очевидно гораздо интенсивнее, чем само НАТО ожидало.

Если мы вспомним и риторику и позиции стран накануне полномасштабного вторжения в 2021 году, конечно речь о расширении на еще две скандинавские страны в тот момент не шла. Но как видим Путин, когда объяснял полномасштабное вторжение, - одна из причин, это чтобы НАТО не двигалось на восток. Но оно взяло и дальше начало двигаться на восток. Здесь россияне переиграли самих себя - подчеркнул первый заместитель председателя Верховной Рады.

Напомним,

Если Украина проиграет, россия обязательно нападет на страны НАТО, предупредил президент Зеленский, призвав союзников поддержать Украину, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.

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