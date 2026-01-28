$42.960.17
15:19
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Сторони обговорюють гарантії безпеки України, які можуть передбачати відправку військ Британії та Франції за підтримки США - Рубіо

Київ • УНН

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про обговорення гарантій безпеки для України, що можуть включати відправку військ Британії та Франції за матеріально-технічної підтримки США. Рубіо наголосив, що без американського механізму забезпечення безпеки це не має значення.

Сторони обговорюють гарантії безпеки України, які можуть передбачати відправку військ Британії та Франції за підтримки США - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що партнери обговорюють питання гарантій безпеки для України, які можуть передбачати відправку військ Британії та Франції за матеріально-технічної підтримки США, передає УНН.

Деталі

"Багато говорять про гарантії безпеки. І зараз з цього приводу існує загальна згода, особливо у випадку з Україною. Зобов'язання щодо забезпечення безпеки України можуть включати розгортання невеликого європейського військового контингенту за матеріально-технічної підтримки США. Майбутні гарантії безпеки України будуть підтримуватися США, але на місці можуть бути тільки європейські військові", - сказав Рубіо.

За його словами, мова йде про можливе відправлення в Україну військ Великої Британії та Франції.

"Насправді гарантії безпеки - це і є американський механізм забезпечення безпеки. І я не применшую того факту, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без американського механізму забезпечення безпеки це не має значення. А причина, через яку необхідний такий сильний американський механізм забезпечення безпеки, полягає в тому, що наші союзники і партнери за останні 20-30 років недостатньо інвестували у свої власні оборонні можливості. Тепер, сподіваємося, це зміниться", - додав Рубіо.

Нагадаємо

Держсекретар США Макао Рубіо применшив побоювання щодо того, що адміністрація Трампа підриває альянс НАТО, але також повторив давню скаргу на те, що союзники по НАТО повинні робити більше внеску у витрати на оборону.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу