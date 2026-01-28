Сторони обговорюють гарантії безпеки України, які можуть передбачати відправку військ Британії та Франції за підтримки США - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що партнери обговорюють питання гарантій безпеки для України, які можуть передбачати відправку військ Британії та Франції за матеріально-технічної підтримки США, передає УНН.

Деталі

"Багато говорять про гарантії безпеки. І зараз з цього приводу існує загальна згода, особливо у випадку з Україною. Зобов'язання щодо забезпечення безпеки України можуть включати розгортання невеликого європейського військового контингенту за матеріально-технічної підтримки США. Майбутні гарантії безпеки України будуть підтримуватися США, але на місці можуть бути тільки європейські військові", - сказав Рубіо.

За його словами, мова йде про можливе відправлення в Україну військ Великої Британії та Франції.

"Насправді гарантії безпеки - це і є американський механізм забезпечення безпеки. І я не применшую того факту, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без американського механізму забезпечення безпеки це не має значення. А причина, через яку необхідний такий сильний американський механізм забезпечення безпеки, полягає в тому, що наші союзники і партнери за останні 20-30 років недостатньо інвестували у свої власні оборонні можливості. Тепер, сподіваємося, це зміниться", - додав Рубіо.

Нагадаємо

Держсекретар США Макао Рубіо применшив побоювання щодо того, що адміністрація Трампа підриває альянс НАТО, але також повторив давню скаргу на те, що союзники по НАТО повинні робити більше внеску у витрати на оборону.