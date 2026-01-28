Стороны обсуждают гарантии безопасности Украины, которые могут предусматривать отправку войск Британии и Франции при поддержке США – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что партнеры обсуждают вопросы гарантий безопасности для Украины, которые могут предусматривать отправку войск Британии и Франции при материально-технической поддержке США, передает УНН.

Детали

"Много говорят о гарантиях безопасности. И сейчас по этому поводу существует общее согласие, особенно в случае с Украиной. Обязательства по обеспечению безопасности Украины могут включать развертывание небольшого европейского военного контингента при материально-технической поддержке США. Будущие гарантии безопасности Украины будут поддерживаться США, но на месте могут быть только европейские военные", - сказал Рубио.

По его словам, речь идет о возможной отправке в Украину войск Великобритании и Франции.

"На самом деле гарантии безопасности - это и есть американский механизм обеспечения безопасности. И я не приуменьшаю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без американского механизма обеспечения безопасности это не имеет значения. А причина, по которой необходим такой сильный американский механизм обеспечения безопасности, заключается в том, что наши союзники и партнеры за последние 20-30 лет недостаточно инвестировали в свои собственные оборонные возможности. Теперь, надеюсь, это изменится", - добавил Рубио.

Напомним

Госсекретарь США Макао Рубио приуменьшил опасения по поводу того, что администрация Трампа подрывает альянс НАТО, но также повторил давнюю жалобу на то, что союзники по НАТО должны делать больше вклада в расходы на оборону.