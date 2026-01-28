$42.960.17
15:19 • 5234 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 9260 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 8138 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 20010 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 21381 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 26289 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30436 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28581 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25796 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28551 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Стороны обсуждают гарантии безопасности Украины, которые могут предусматривать отправку войск Британии и Франции при поддержке США – Рубио

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении гарантий безопасности для Украины, которые могут включать отправку войск Британии и Франции при материально-технической поддержке США. Рубио подчеркнул, что без американского механизма обеспечения безопасности это не имеет значения.

Стороны обсуждают гарантии безопасности Украины, которые могут предусматривать отправку войск Британии и Франции при поддержке США – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что партнеры обсуждают вопросы гарантий безопасности для Украины, которые могут предусматривать отправку войск Британии и Франции при материально-технической поддержке США, передает УНН.

Детали

"Много говорят о гарантиях безопасности. И сейчас по этому поводу существует общее согласие, особенно в случае с Украиной. Обязательства по обеспечению безопасности Украины могут включать развертывание небольшого европейского военного контингента при материально-технической поддержке США. Будущие гарантии безопасности Украины будут поддерживаться США, но на месте могут быть только европейские военные", - сказал Рубио.

По его словам, речь идет о возможной отправке в Украину войск Великобритании и Франции.

"На самом деле гарантии безопасности - это и есть американский механизм обеспечения безопасности. И я не приуменьшаю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без американского механизма обеспечения безопасности это не имеет значения. А причина, по которой необходим такой сильный американский механизм обеспечения безопасности, заключается в том, что наши союзники и партнеры за последние 20-30 лет недостаточно инвестировали в свои собственные оборонные возможности. Теперь, надеюсь, это изменится", - добавил Рубио.

Напомним

Госсекретарь США Макао Рубио приуменьшил опасения по поводу того, что администрация Трампа подрывает альянс НАТО, но также повторил давнюю жалобу на то, что союзники по НАТО должны делать больше вклада в расходы на оборону.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира