Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали карту

11:39 • 7974 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
10:52 • 15797 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 15037 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 15170 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 25730 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 12675 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 12752 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15481 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
26 жовтня, 07:14 • 14710 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 36502 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto26 жовтня, 05:24 • 36824 перегляди
Мінус 900 солдатів та 214 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога за добу26 жовтня, 05:45 • 7164 перегляди
росія використовує візит дмитрієва для поширення кремлівських наративів в інфопросторі США - ISW26 жовтня, 06:07 • 4774 перегляди
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки26 жовтня, 08:10 • 10333 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб09:16 • 16506 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
10:00 • 25730 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 61122 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 88614 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 71896 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 92714 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Лувр
Париж
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 33810 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 39854 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 40189 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 40952 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 43499 перегляди
Техніка
Ракетна система С-400
Соціальна мережа
С-300
Опалення

Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали карту

Київ • УНН

 • 2872 перегляди

У мережі з'явилася карта, що, ймовірно, показує розташування систем протиповітряної оборони москви, включаючи комплекси С-300 та С-400. Нова система С-400 помічена в Ізмайловському районі, створюючи багаторівневу оборону міста.

Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали карту

У мережі з’явилась карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування протиповітряних комплексів, пише УНН з посиланням на ОСІНТера Jembob.

Деталі

Згідно з оприлюдненою схемою, у різних районах російської столиці розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо міста. Зокрема, на зображенні показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.

За даними ОСІНТера, в Ізмаїловському районі москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

На момент публікації офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило. Однак схема вже активно обговорюється у мережі.

Доповнення

Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв в інтерв’ю CNN заявив, що удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках, є нещасними випадками.

Павло Зінченко

