Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали карту

11:39 • 7198 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 14944 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 14469 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 14647 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 24891 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 12479 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 12599 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15420 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36467 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65795 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавших 26 октября, 05:24 • 36367 просмотра
Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки 26 октября, 05:45 • 6254 просмотра
Россия использует визит Дмитриева для распространения кремлевских нарративов в инфопространстве США - ISW 26 октября, 06:07 • 3912 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года 08:10 • 9722 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек 09:16 • 16019 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 24907 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 60688 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 88309 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 71591 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 92434 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Лувр
Париж
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 33645 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 39643 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 39987 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 40758 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 43307 просмотра
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
Отопление

Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали карту

Киев • УНН

 • 2610 просмотра

В сети появилась карта, которая, вероятно, показывает расположение систем противовоздушной обороны Москвы, включая комплексы С-300 и С-400. Новая система С-400 замечена в Измайловском районе, создавая многоуровневую оборону города.

Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали карту

В сети появилась карта, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны москвы. На схеме разными цветами обозначены места расположения противовоздушных комплексов, пишет УНН со ссылкой на ОСИНТера Jembob.

Детали

Согласно обнародованной схеме, в разных районах российской столицы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг города. В частности, на изображении показаны комплексы С-300, С-400 и радары, обеспечивающие прикрытие важных объектов.

По данным ОСИНТера, в Измайловском районе москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.

На момент публикации официального подтверждения расположения систем от российских военных не поступало. Однако схема уже активно обсуждается в сети.

Дополнение

Специальный посланник российского диктатора владимира путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества кирилл дмитриев в интервью CNN заявил, что удары российских войск по гражданским объектам, в частности по детским садам, являются несчастными случаями.

Павел Зинченко

Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300