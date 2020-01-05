Столичних підлітків, які втекли з дому з грошима, знайшли на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Одеській області знайшли столичних підлітків, які у грудні втекли із дому, прихопивши значну суму грошей. Як повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області, 16-річних юнака та дівчину правоохоронці знайшли у Чорноморську, передає УНН.
Про підлітків, які залишили домівку у Києві, прихопивши велику суму грошей, до поліції повідомили їхні батьки. Напередодні новорічних свят одеські поліцейські отримали інформацію про те, що неповнолітні вирушили до Одеси, та негайно розпочали інтенсивні пошуки. Орієнтування про зниклих було розповсюджено серед правоохоронців всіх районів області.
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"Розшукав неповнолітніх дільничний офіцер Чорноморського відділу поліції. Аби їх не впізнали, розшукувані змінили одяг, зачіски та пофарбували волосся. Підлітки винаймали житло подобово та планували надалі жити разом, а коли гроші, які вони забрали з дому, закінчились – влаштувались на неофіційну роботу в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.
Наразі неповнолітніх повернуто до Києва та передано батькам. Жодних протиправних дій відносно них не вчинялось, повідомили у поліції.