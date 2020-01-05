Столичных подростков, сбежавших из дома с деньгами, нашли в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Одесской области нашли столичных подростков, которые в декабре сбежали из дома, прихватив крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 16-летних юношу и девушку правоохранители нашли в Черноморске, передает УНН.
О подростках, которые оставили дом в Киеве, прихватив крупную сумму денег, в полицию сообщили их родители. Накануне новогодних праздников одесские полицейские получили информацию о том, что несовершеннолетние отправились в Одессу, и немедленно начали интенсивные поиски. Ориентировка о пропавших была распространена среди правоохранителей всех районов области.
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"Разыскал несовершеннолетних участковый офицер Черноморского отдела полиции. Чтобы их не узнали, разыскиваемые изменили одежду, прически и покрасили волосы. Подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда деньги, которые они забрали из дома, закончились - устроились на неофициальную работу в сети Интернет", - говорится в сообщении.
Сейчас несовершеннолетних возвращено в Киев и передано родителям. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщили в полиции.