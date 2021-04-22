Степанов розповів, куди першочергово направлять нову партію вакцини AstraZeneca

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"Вона піде по всіх регіонах. Але у нас є регіони, та ж сама Херсонська область, де вакцина просто закінчилась. Тобто все, що було розподілено AstraZeneca закінчилось, і зараз робиться щеплення той же вакциною CoronaVac маломобільним групам населення: це люди з інвалідністю, які не виходять з дому і їх треба захистити обов'язково. Або, наприклад, Pfizer, якою робиться щеплення людей у спеціалізованих будинках-інтернатах. Але те, що стосується сімейних лікарі, дійсно, в кабінетах щеплень поки вакцина закінчилась, завтра прибуде – і одразу буде розподілена по регіонах", - розповів Степанов.

Що було раніше

Міністр Степанов повідомив, що в Україну у п'ятницю, 23 квітня, має прибути нова партія (367 тис. доз) вакцини AstraZeneca-SKBi від COVID-19.

Вакцина AstraZeneca-SKBi виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. Вона абсолютно ідентична за складом і технологією виготовлення з вакциною CoviShield, яку виробляють в Індії так само — за ліцензією AstraZeneca, але на корейському майданчику.

Доповнення

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами, але на сьогодні поставки зриваються в усьому світі.

Очільник МОЗ раніше зауважив, що щоб вийти на ті високі темпи вакцинації, на які зараз спроможна українська медицина, необхідно, щоб поставки законтрактованих вакцин в країну відновились.

Нагадаємо, оприлюднено Національний план вакцинації від COVID-19 українців, яким передбачено формування колективного імунітету серед українців до кінця 2021 року.