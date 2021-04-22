Степанов рассказал, куда в первую очередь направят новую партию вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украину в пятницу, 23 апреля, должна прибыть новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала Украина 24 куда в первую очередь она будет направлена, информирует УНН.
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"Она пойдет по всем регионам. Но у нас есть регионы, та же Херсонская область, где вакцина просто закончилась. То есть все, что было распределено AstraZeneca закончилось, и сейчас делается прививка той же вакциной CoronaVac маломобильным группам населения: это люди с инвалидностью, которые не выходят из дома и их надо защитить обязательно. Или, например, Pfizer, которой делается прививание людей в специализированных домах-интернатах. Но то, что касается семейных врачей, действительно, в кабинетах прививок сейчас вакцина закончилась, завтра прибудет - и сразу будет распределена по регионам", - рассказал Степанов.
Что было раньше
Министр Степанов сообщил, что в Украину в пятницу, 23 апреля, должна прибыть новая партия (367 тыс. доз) вакцины AstraZeneca-SKBi от COVID-19.
Вакцину AstraZeneca-SKBi производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее. Она абсолютно идентична по составу и технологии изготовления с вакциной CoviShield, которую производят в Индии так же - по лицензии AstraZeneca, но на корейском площадке.
Дополнение
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам, но сегодня поставки срываются во всем мире.
Глава Минздрава раньше заметил, что чтобы выйти на те высокие темпы вакцинации, на которые сейчас способна украинская медицина, необходимо, чтобы поставки законтрактованных вакцин в страну возобновились.
Напомним, обнародован Национальный план вакцинации от COVID-19 украинцев, которым предусмотрено формирование коллективного иммунитета среди украинцев до конца 2021 года.