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Стефанчук обговорив Формулу миру та двостороннє співробітництво зі спікером Кнесету

Київ • УНН

 • 34475 перегляди

Спікери українського та ізраїльського парламентів обговорили роль Ізраїлю в реалізації Мирної формули та посиленні міжпарламентської співпраці.

Стефанчук обговорив Формулу миру та двостороннє співробітництво зі спікером Кнесету

Обговорив зі спікером Кнесету участь Ізраїлю в реалізації Формули миру та зміцнення міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

Деталі

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів відеоконференцію зі спікером Кнесету Амір Охана.

Під час розмови спікери обговорили участь Ізраїлю в консультаціях з реалізації української Формули миру та зміцнення двостороннього співробітництва.

Також Руслан Стефанчук подякував Ізраїлю за гуманітарну підтримку та наголосив, що Україна підтримує народ Ізраїлю, визнаючи його повне право на самооборону та захист населення.

Додамо

За інформацією, Руслан Стефанчук планує відвідати Ізраїль найближчим часом.

Стефанчук обговорив Формулу миру з віцепрезиденткою Бундестагу13.02.24, 20:00 • 25300 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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