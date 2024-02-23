Стефанчук обговорив Формулу миру та двостороннє співробітництво зі спікером Кнесету
Київ • УНН
Спікери українського та ізраїльського парламентів обговорили роль Ізраїлю в реалізації Мирної формули та посиленні міжпарламентської співпраці.
Обговорив зі спікером Кнесету участь Ізраїлю в реалізації Формули миру та зміцнення міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.
Деталі
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів відеоконференцію зі спікером Кнесету Амір Охана.
Під час розмови спікери обговорили участь Ізраїлю в консультаціях з реалізації української Формули миру та зміцнення двостороннього співробітництва.
Також Руслан Стефанчук подякував Ізраїлю за гуманітарну підтримку та наголосив, що Україна підтримує народ Ізраїлю, визнаючи його повне право на самооборону та захист населення.
Додамо
За інформацією, Руслан Стефанчук планує відвідати Ізраїль найближчим часом.
Стефанчук обговорив Формулу миру з віцепрезиденткою Бундестагу13.02.24, 20:00 • 25300 переглядiв