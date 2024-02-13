Стефанчук обговорив Формулу миру з віцепрезиденткою Бундестагу
Київ • УНН
Голова Стефанчук зустрівся з віцепрезиденткою німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт, щоб обговорити оборонну допомогу Україні та мирну ініціативу президента Зеленського.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з віцепрезиденткою німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт у Києві. Про це спікер парламенту розповів на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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Окрім того, він наголосив, що критично важливо не зменшувати допомогу нашій державі.
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Окрему увагу сторони приділили питанням міжпарламентської співпраці й політичної підтримки Бундестагу. Також під час зустрічі політики обговорили євроатлантичну та європейську інтеграцію України.
Стефанчук також подякував за чітку позицію Німеччини щодо всіх рішень на підтримку вступу України в ЄС та обговорив подальші кроки на шляху України до повноправного членства в ЄС.
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