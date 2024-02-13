Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт в Киеве. Об этом спикер парламента рассказал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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Поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины и особенно - за увеличение финансирования оборонной помощи Украине в немецком бюджете на 2024 год и недавно предоставленные оборонные пакеты. Они являются своевременными - отметил Стефанчук.

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Кроме того, он отметил, что критически важно не уменьшать помощь нашему государству.

Обсудили реализацию Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Важно, что Германия поддерживает эту мирную Украинскую инициативу - резюмировал председатель ВР.

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Отдельное внимание стороны уделили вопросам межпарламентского сотрудничества и политической поддержки Бундестага. Также во время встречи политики обсудили евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины.

Стефанчук также поблагодарил за четкую позицию Германии по всем решениям в поддержку вступления Украины в ЕС и обсудил дальнейшие шаги на пути Украины к полноправному членству в ЕС.

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