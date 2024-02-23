Стефанчук обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество со спикером Кнессета
Спикеры украинского и израильского парламентов обсудили роль Израиля в реализации Мирной формулы и усилении межпарламентского сотрудничества.
Отчет ООН: большинство гражданских жертв войны в Украине - мужчины и мальчики
Отчет ООН свидетельствует, что большинство подтвержденных жертв среди гражданского населения в Украине - это мужчины и мальчики, причем 60% убитых и раненых среди взрослых - мужчины.
Количество сложных кибератак на украинские серверы уменьшилось на 65%: Госспецсвязи о ситуации на киберфронте
Украинские киберзащитники уменьшили количество сложных кибератак на 65%, сосредоточившись на наиболее опасных угрозах, хотя кибервойна продолжает набирать обороты.
Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о возможных атаках вражеских беспилотников в Кировоградской области.
Шахеды на Херсонщине: Воздушные силы обнаружили движение объектов в северном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотники "Шахед" иранского производства в Херсонской области.
"Чем больше из москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила": Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против рф
Зеленский призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, чтобы заставить ее стать более рациональной и проиграть войну, одновременно объявив о новых пакетах оборонной поддержки от Дании, Великобритании и Новой Зеландии.
Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области, движущихся из Запорожской области.
Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области
Военно-воздушные силы Украины предупреждают об угрозе ударов с беспилотников в Запорожской области.
Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников вблизи Харькова.
Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов
В четверг российские войска 50 раз обстреляли четыре общины в Сумской области вблизи границы с Россией.