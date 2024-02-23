Стефанчук обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество со спикером Кнессета

Обсудил со спикером Кнессета участие Израиля в реализации Формулы мира и укрепление межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

Детали

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук провел видеоконференцию со спикером Кнессета Амир Охана.

Во время разговора спикеры обсудили участие Израиля в консультациях по реализации украинской Формулы мира и укрепление двустороннего сотрудничества.

Также Руслан Стефанчук поблагодарил Израиль за гуманитарную поддержку и подчеркнул, что Украина поддерживает народ Израиля, признавая его полное право на самооборону и защиту населения.

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По информации, Руслан Стефанчук планирует посетить Израиль в ближайшее время.

Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага