Starlink розпочинає орбітальне зниження 4 400 супутників для зменшення ризику утворення космічного сміття

У заяві, оприлюдненій через X, віцепрезидент із інженерії Starlink Майкл Ніколлс оголосив про суттєву реконфігурацію супутникового угруповання Starlink, підтвердивши плани знизити приблизно 4 400 супутників з орбіти на висоті 550 км до 480 км протягом 2026 року. Про це повідомляє SatNews, пише УНН.

Деталі

Цей маневр, який охоплює майже половину активного флоту оператора, покликаний підвищити рівень безпеки в космічному просторі в умовах поступового спаду сонячної активності. Ніколлс наголосив, що зниження орбітального шару "тісно координується" з Космічним командуванням США (USSPACECOM), регуляторами та іншими операторами на орбіті, щоб запобігти конфліктам руху під час спуску.

Орбітальна механіка та сонячний мінімум

Рішення зумовлене фізикою сонячного циклу. У міру наближення сонячного мінімуму щільність атмосфери на низькій навколоземній орбіті зменшується, що суттєво подовжує час балістичного сходу з орбіти — тобто період, за який несправний супутник природно зійде з орбіти під дією аеродинамічного опору.

Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ

За словами Ніколлса, зниження робочого орбітального шару до 480 км призведе до скорочення часу балістичного сходу з орбіти більш ніж на 80% під час сонячного мінімуму. Якщо некерований сход із 550 км за умов низької сонячної активності може тривати понад чотири роки, то супутники на новій висоті 480 км входитимуть в атмосферу протягом кількох місяців.

Надійність флоту та перевантаженість орбіти

Реконфігурація також має на меті віддалити мегасузір’я від дедалі більш перевантаженого орбітального коридору 500–600 км, де сумарна ймовірність зіткнень із космічним сміттям та іншими запланованими системами є вищою.

Ніколлс повідомив, що флот Starlink наразі налічує понад 9 000 працездатних супутників із високим рівнем надійності, зазначивши, що на орбіті перебувають лише два "мертві" супутники. Перехід на нижчий орбітальний шар гарантує, що в разі відмови платформи космічний апарат швидко залишить орбіту, зменшуючи ризики, пов’язані з неузгодженими маневрами або утворенням уламків.

xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності