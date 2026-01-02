$42.170.18
1 січня, 13:04 • 39648 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 61931 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 49520 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 47354 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 161055 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 159009 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 54347 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45444 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38294 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30814 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Starlink розпочинає орбітальне зниження 4 400 супутників для зменшення ризику утворення космічного сміття

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Starlink планує знизити 4400 супутників з 550 км до 480 км до 2026 року, щоб зменшити ризик утворення космічного сміття. Цей маневр, що охоплює майже половину активного флоту, підвищить безпеку в космосі та прискорить сходження несправних супутників з орбіти.

Starlink розпочинає орбітальне зниження 4 400 супутників для зменшення ризику утворення космічного сміття

У заяві, оприлюдненій через X, віцепрезидент із інженерії Starlink Майкл Ніколлс оголосив про суттєву реконфігурацію супутникового угруповання Starlink, підтвердивши плани знизити приблизно 4 400 супутників з орбіти на висоті 550 км до 480 км протягом 2026 року. Про це повідомляє SatNews, пише УНН.

Деталі

Цей маневр, який охоплює майже половину активного флоту оператора, покликаний підвищити рівень безпеки в космічному просторі в умовах поступового спаду сонячної активності. Ніколлс наголосив, що зниження орбітального шару "тісно координується" з Космічним командуванням США (USSPACECOM), регуляторами та іншими операторами на орбіті, щоб запобігти конфліктам руху під час спуску.

Орбітальна механіка та сонячний мінімум

Рішення зумовлене фізикою сонячного циклу. У міру наближення сонячного мінімуму щільність атмосфери на низькій навколоземній орбіті зменшується, що суттєво подовжує час балістичного сходу з орбіти — тобто період, за який несправний супутник природно зійде з орбіти під дією аеродинамічного опору.

Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ22.12.25, 11:25 • 3541 перегляд

За словами Ніколлса, зниження робочого орбітального шару до 480 км призведе до скорочення часу балістичного сходу з орбіти більш ніж на 80% під час сонячного мінімуму. Якщо некерований сход із 550 км за умов низької сонячної активності може тривати понад чотири роки, то супутники на новій висоті 480 км входитимуть в атмосферу протягом кількох місяців.

Надійність флоту та перевантаженість орбіти

Реконфігурація також має на меті віддалити мегасузір’я від дедалі більш перевантаженого орбітального коридору 500–600 км, де сумарна ймовірність зіткнень із космічним сміттям та іншими запланованими системами є вищою.

Ніколлс повідомив, що флот Starlink наразі налічує понад 9 000 працездатних супутників із високим рівнем надійності, зазначивши, що на орбіті перебувають лише два "мертві" супутники. Перехід на нижчий орбітальний шар гарантує, що в разі відмови платформи космічний апарат швидко залишить орбіту, зменшуючи ризики, пов’язані з неузгодженими маневрами або утворенням уламків.

xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності24.12.25, 15:40 • 2104 перегляди

Ольга Розгон

