Starlink начинает орбитальное снижение 4400 спутников для уменьшения риска образования космического мусора

В заявлении, опубликованном через X, вице-президент по инженерии Starlink Майкл Николлс объявил о существенной реконфигурации спутниковой группировки Starlink, подтвердив планы снизить примерно 4 400 спутников с орбиты на высоте 550 км до 480 км в течение 2026 года. Об этом сообщает SatNews, пишет УНН.

Детали

Этот маневр, охватывающий почти половину активного флота оператора, призван повысить уровень безопасности в космическом пространстве в условиях постепенного спада солнечной активности. Николлс подчеркнул, что снижение орбитального слоя «тесно координируется» с Космическим командованием США (USSPACECOM), регуляторами и другими операторами на орбите, чтобы предотвратить конфликты движения во время спуска.

Орбитальная механика и солнечный минимум

Решение обусловлено физикой солнечного цикла. По мере приближения солнечного минимума плотность атмосферы на низкой околоземной орбите уменьшается, что существенно продлевает время баллистического схода с орбиты — то есть период, за который неисправный спутник естественно сойдет с орбиты под действием аэродинамического сопротивления.

По словам Николлса, снижение рабочего орбитального слоя до 480 км приведет к сокращению времени баллистического схода с орбиты более чем на 80% во время солнечного минимума. Если неуправляемый сход с 550 км в условиях низкой солнечной активности может длиться более четырех лет, то спутники на новой высоте 480 км будут входить в атмосферу в течение нескольких месяцев.

Надежность флота и перегруженность орбиты

Реконфигурация также имеет целью отдалить мегасозвездие от все более перегруженного орбитального коридора 500–600 км, где суммарная вероятность столкновений с космическим мусором и другими запланированными системами выше.

Николлс сообщил, что флот Starlink в настоящее время насчитывает более 9 000 работоспособных спутников с высоким уровнем надежности, отметив, что на орбите находятся только два «мертвых» спутника. Переход на более низкий орбитальный слой гарантирует, что в случае отказа платформы космический аппарат быстро покинет орбиту, уменьшая риски, связанные с несогласованными маневрами или образованием обломков.

