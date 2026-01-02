Starlink начинает орбитальное снижение 4400 спутников для уменьшения риска образования космического мусора

$42.170.18
1 января, 13:04 • 40797 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 64458 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 51186 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 48932 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 164228 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 161154 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 54896 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45696 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38454 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30924 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 19590 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 10910 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 12136 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей03:34 • 4400 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 7448 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 29808 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 47532 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 164203 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 92290 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 116100 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Белый дом
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 29279 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 37917 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 38479 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 92306 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 37320 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Старлинк
Хранитель

Starlink начинает орбитальное снижение 4400 спутников для уменьшения риска образования космического мусора

Киев • УНН

 544 просмотра

Starlink планирует снизить 4400 спутников с 550 км до 480 км к 2026 году, чтобы уменьшить риск образования космического мусора. Этот маневр, охватывающий почти половину активного флота, повысит безопасность в космосе и ускорит сход неисправных спутников с орбиты.

Starlink начинает орбитальное снижение 4400 спутников для уменьшения риска образования космического мусора

В заявлении, опубликованном через X, вице-президент по инженерии Starlink Майкл Николлс объявил о существенной реконфигурации спутниковой группировки Starlink, подтвердив планы снизить примерно 4 400 спутников с орбиты на высоте 550 км до 480 км в течение 2026 года. Об этом сообщает SatNews, пишет УНН.

Детали

Этот маневр, охватывающий почти половину активного флота оператора, призван повысить уровень безопасности в космическом пространстве в условиях постепенного спада солнечной активности. Николлс подчеркнул, что снижение орбитального слоя «тесно координируется» с Космическим командованием США (USSPACECOM), регуляторами и другими операторами на орбите, чтобы предотвратить конфликты движения во время спуска.

Орбитальная механика и солнечный минимум

Решение обусловлено физикой солнечного цикла. По мере приближения солнечного минимума плотность атмосферы на низкой околоземной орбите уменьшается, что существенно продлевает время баллистического схода с орбиты — то есть период, за который неисправный спутник естественно сойдет с орбиты под действием аэродинамического сопротивления.

Разведка НАТО подозревает россию в разработке оружия для атаки спутников Starlink Илона Маска - СМИ22.12.25, 11:25 • 3551 просмотр

По словам Николлса, снижение рабочего орбитального слоя до 480 км приведет к сокращению времени баллистического схода с орбиты более чем на 80% во время солнечного минимума. Если неуправляемый сход с 550 км в условиях низкой солнечной активности может длиться более четырех лет, то спутники на новой высоте 480 км будут входить в атмосферу в течение нескольких месяцев.

Надежность флота и перегруженность орбиты

Реконфигурация также имеет целью отдалить мегасозвездие от все более перегруженного орбитального коридора 500–600 км, где суммарная вероятность столкновений с космическим мусором и другими запланированными системами выше.

Николлс сообщил, что флот Starlink в настоящее время насчитывает более 9 000 работоспособных спутников с высоким уровнем надежности, отметив, что на орбите находятся только два «мертвых» спутника. Переход на более низкий орбитальный слой гарантирует, что в случае отказа платформы космический аппарат быстро покинет орбиту, уменьшая риски, связанные с несогласованными маневрами или образованием обломков.

xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости24.12.25, 15:40 • 2105 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Социальная сеть
Старлинк