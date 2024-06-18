Стало відомо, хто стане наступним після Столтенберга генсеком НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника військово-політичного блоку має прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це Єнс Столтенберг сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 18 червня, передає УНН.

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Глава Альянсу визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в НАТО щодо обрання наступного генерального секретаря

Він зазначив, що нідерландський прем'єр Марк Рютте – "це дуже гарний кандидат", бо має багато досвіду на посаді глави уряду.

Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене