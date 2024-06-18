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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Стало відомо, хто стане наступним після Столтенберга генсеком НАТО

Київ • УНН

 • 31275 перегляди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є найбільш вірогідним кандидатом на посаду наступного Генерального секретаря НАТО, за словами нинішнього Генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Стало відомо, хто стане наступним після Столтенберга генсеком НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника військово-політичного блоку має прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це Єнс Столтенберг сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 18 червня, передає УНН.

Деталі

Глава Альянсу визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в НАТО щодо обрання наступного генерального секретаря

пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що нідерландський прем'єр Марк Рютте – "це дуже гарний кандидат", бо має багато досвіду на посаді глави уряду.

Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене

констатував Столтенберг.

Рютте у прагненні стати Генсеком НАТО пообіцяв Орбану угоду щодо рішень по Україні - FT18.06.24, 10:39 • 38417 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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