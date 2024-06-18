Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является наиболее вероятным кандидатом на должность следующего Генерального секретаря НАТО, по словам нынешнего Генерального секретаря Йенса Столтенберга.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг впервые публично заявил, что больше всего шансов на должность следующего главы военно-политического блока имеет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом Йенс Столтенберг сказал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном 18 июня, передает УНН.
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Глава Альянса признал, что обычно воздерживается от комментариев относительно своего преемника, потому что его выбирает не он.
Но после сегодняшнего объявления премьер-министра Орбана, думаю, очевидно, что мы очень близки к решению в НАТО об избрании следующего генерального секретаря
Он отметил, что нидерландский премьер Марк Рютте - "это очень хороший кандидат", потому что имеет много опыта на посту главы правительства.
Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня
Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT18 июня 2024, 07:39 • 35747 просмотров