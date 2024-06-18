Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг впервые публично заявил, что больше всего шансов на должность следующего главы военно-политического блока имеет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом Йенс Столтенберг сказал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном 18 июня, передает УНН.

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Глава Альянса признал, что обычно воздерживается от комментариев относительно своего преемника, потому что его выбирает не он.

Но после сегодняшнего объявления премьер-министра Орбана, думаю, очевидно, что мы очень близки к решению в НАТО об избрании следующего генерального секретаря пояснил Столтенберг.

Он отметил, что нидерландский премьер Марк Рютте - "это очень хороший кандидат", потому что имеет много опыта на посту главы правительства.

Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня констатировал Столтенберг.

Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT