Стала відома дата наступного суду над Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Суддя призначив дату розгляду справи 45-го президента США Дональда Трампа на серпень, пише УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Федеральний суд у Флориді призначив попередню дату початку кримінального процесу, проти колишнього президента США Дональда Трампа за 37 пунктами звинувачення, пов’язаними з передбачуваним неправомірним використанням секретних документів. Цією датою є 14 серпня.
Окружний суддя Флориди Ейлін Кеннон постановила, що всі досудові клопотання мають бути подані до 24 липня.
Доповнення
На минулому тижні Трамп не визнав себе винним після того, як йому було пред’явлено звинувачення за 37 пунктами, а саме зберігання секретних документів.
Очікується, що Трамп і його юристи подадуть оскарження, намагаючись відкласти судовий процес. В інтерв’ю на телеканалу "Fox News" Трамп пояснив своє рішення взяти з собою коробки з документами, покидаючи Білий дім, сказавши, що він "був дуже зайнятий".
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