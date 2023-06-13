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Трамп не визнав себе винним в звинуваченнях у справі про зберігання секретних документів

Київ • УНН

 • 1180518 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп у федеральному суді в Маямі не визнав себе винним за 37 пунктами звинувачення, пов’язаними з передбачуваним неправомірним використанням секретних документів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Трамп не визнав себе винним в звинуваченнях у справі про зберігання секретних документів

Деталі

Як зазначається, Трампу дозволили залишити суд без будь-яких умов або обмежень на пересування, а також без встановлення грошової застави. Крім того, суддя Джонатан Гудман постановив, що експрезиденту США заборонено спілкуватися з потенційними свідками у справі.

Помічник Трампа Уолт Наута, який також є обвинуваченим у цій справі, з'явився в суді разом з колишнім президентом США, але йому не доведеться визнавати провину до 27 червня, оскільки він не має місцевого адвоката. Його також відпустили без внесення застави та заборонили спілкуватися з іншими свідками.

Це був другий візит Трампа до суду за останні місяці. У квітні він не визнав себе винним у державних звинуваченнях у Нью-Йорку, пов’язаних із виплатою грошей порнозірці.

Дональд Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунули звинувачення у федеральних злочинах.

Контекст

45-ий президент США Дональд Трамп прилетів до Маямі, де йому у вівторок мали висунути обвинувачення.

Так, експрезидента США звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів.

Сім пунктів обвинувачення проти колишнього президента США включають змову з метою перешкоджання, навмисне зберігання документів і неправдиві твердження. Також, серед документів, які зберігав Трамп, знайшли і документи щодо ядерних та збройових програм.

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