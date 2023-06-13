Трамп прибув до Флориди, де постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. 45-ий президент США Дональд Трамп прилетів до Маямі, де йому сьогодні мають висунути обвинувачення у справі про зберігання секретних документів. Про це повідомляє УНН із посиланням на американські ЗМІ.
Деталі
Засідання заплановане на 15.00 за місцевим часом і буде проходити в суді Південного округу штату Флорида. Як очікується, перед засіданням Трамп зустрічатиметься зі своїми адвокатами, але поки що незрозуміло, хто з них представлятиме його інтереси у Флориді.
Як зазначає BBC, очікується, що засідання триватиме близько двох годин, після чого Трамп повернеться до свого гольф-клубу в Бедмінстері в штаті Нью-Джерсі, щоб виступити із заявою.
Також навколо будівлі суду посилено заходи безпеки. Поліція Майамі очікує, що там можуть зібратися десятки тисяч прихильників Трампа, у тому числі члени місцевого осередку ультраправого угруповання "Горді хлопці", які брали активну участь у штурмі Капітолію у січні 2021 року.
Група найбільших американських ЗМІ тим часом звернулася до суду з проханням дозволити фото- та відеозйомку в залі засідань і в коридорі, а також надати аудіозапис слухання відразу після його закінчення.
Як зазначає CNN, федеральні суди зазвичай не дозволяють фільмування в залі суду і не надають доступу до трансляції в режимі реального часу, проте через великий резонанс журналісти просять суд зробити виняток.
Доповнення
Минулими вихідними колишній президент США заявив, що нові звинувачення не змусять його вийти з президентських перегонів.
"Я нікуди не піду. Послухайте, якби я пішов, я пішов би ще до початку передвиборчих перегонів у 2016 році", - сказав Трамп виданню Politico.
Нагадаємо
45-го президента США Дональда Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів.
Сім пунктів обвинувачення проти колишнього президента США включають змову з метою перешкоджання, навмисне зберігання документів і неправдиві твердження. Також, серед документів, які зберігав Трамп, знайшли і документи щодо ядерних та збройових програм.