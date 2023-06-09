Трампу висунули обвинувачення через неправильне поводження з секретними документами

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Міністерство юстиції країни у четвер зробило важливий з юридичної та політичної точки зору крок, висунувши федеральні кримінальні обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після того, як пішов з посади, а потім перешкоджанні зусиллям уряду повернути їх.

Обвинувальний висновок, висунутий великим журі у Федеральному окружному суді в Маямі, є першим випадком, коли колишньому президенту висунули федеральні обвинувачення.

Ця подія ставить націю в надзвичайне становище, враховуючи статус Трампа не лише як в минулому головнокомандувача, але і як нинішнього фаворита на висування в президенти від Республіканської партії у 2024 році, щоб протистояти президенту Байдену, чия адміністрація тепер буде намагаючись засудити свого потенційного суперника за численні злочини, пише видання.

Трамп підтвердив у своїй соцмережі, що йому висунули обвинувачення.

Очікується, що Трамп здасться владі у вівторок, згідно з інформацією близької до нього особи та його власної публікації на його платформі соціальних мереж Truth Social.

«Корумпована адміністрація Байдена повідомила моїх адвокатів, що мені висунуто обвинувачення», — написав Трамп.

Також, колишній президент додав, що у вівторок на 15:00 йому заплановано постати перед федеральним судом Маямі.

У відео, яке він пізніше оприлюднив на Truth Social, Трамп заявив: «Я невинна людина. Я невинна людина».

Доповнення

Обвинувачення, подане офісом спеціального прокурора Джека Сміта, було надіслано приблизно через два місяці після того, як місцева прокуратура в Нью-Йорку висунула проти пана Трампа понад 30 обвинувачень у тяжких злочинах у справі, пов’язаній з виплатою грошей порнозірці в США.

Також, колишнього очільника країни перевіряє прокуратура округу Фултон у штаті Джорджія на предмет потенційного втручання у вибори.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав, що Білий дім дізнався про нові обвинувачення з повідомлень у ЗМІ.

Обвинувальний висновок стосується кінця терміну президентства Трампа в січні 2021 року, коли багато документів, які знаходились в резиденції Білого дому, були упаковані в коробки разом з одягом, подарунками, фотографіями та іншими речами колишнього президента.

Після тривалих зусиль Національних архівів Трамп передав 15 ящиків з матеріалами в січні 2022 року. Виявилося, що коробки містять дуже важливі матеріали із секретними маркуваннями, що спонукало розпочати розслідування Міністерством юстиції.

Хоча характер деяких документів, знайдених у пана Трампа, відомий (наприклад, він зберіг листи північнокорейського диктатора Кім Чен Ина), залишається невідомим, які інші секретні матеріали були знайдені та яку шкоду національній безпеці завдало його володіння ними.