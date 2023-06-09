Трампу висунули обвинувачення через неправильне поводження з секретними документами

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 12046 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 20820 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 54154 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 45737 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 49728 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 116177 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181720 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 200731 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144279 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137893 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 47564 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 35023 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 16499 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 14441 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 33466 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 12065 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 34649 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 54170 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 200738 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 252475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 4502 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 4878 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20787 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25586 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41530 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Трампу висунули обвинувачення через неправильне поводження з секретними документами

Київ • УНН

 • 245516 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів. Сім пунктів обвинувачення проти колишнього президента США включають змову з метою перешкоджання, навмисне зберігання документів і неправдиві твердження, повідомляє The New York Times, передає УНН

Трампу висунули обвинувачення через неправильне поводження з секретними документами

Деталі

Міністерство юстиції країни у четвер зробило важливий з юридичної та політичної точки зору крок, висунувши федеральні кримінальні обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після того, як пішов з посади, а потім перешкоджанні зусиллям уряду повернути їх.

Обвинувальний висновок, висунутий великим журі у Федеральному окружному суді в Маямі, є першим випадком, коли колишньому президенту висунули федеральні обвинувачення.

Ця подія ставить націю в надзвичайне становище, враховуючи статус Трампа не лише як в минулому головнокомандувача, але і як нинішнього фаворита на висування в президенти від Республіканської партії у 2024 році, щоб протистояти президенту Байдену, чия адміністрація тепер буде намагаючись засудити свого потенційного суперника за численні злочини, пише видання.

Трамп підтвердив у своїй соцмережі, що йому висунули обвинувачення.

Очікується, що Трамп здасться владі у вівторок, згідно з інформацією близької до нього особи та його власної публікації на його платформі соціальних мереж Truth Social.

«Корумпована адміністрація Байдена повідомила моїх адвокатів, що мені висунуто обвинувачення», — написав Трамп.

Також, колишній президент додав, що у вівторок на 15:00 йому заплановано постати перед федеральним судом Маямі.

У відео, яке він пізніше оприлюднив на Truth Social, Трамп заявив: «Я невинна людина. Я невинна людина».

Доповнення

Обвинувачення, подане офісом спеціального прокурора Джека Сміта, було надіслано приблизно через два місяці після того, як місцева прокуратура в Нью-Йорку висунула проти пана Трампа понад 30 обвинувачень у тяжких злочинах у справі, пов’язаній з виплатою грошей порнозірці в США.

Також, колишнього очільника країни перевіряє прокуратура округу Фултон у штаті Джорджія на предмет потенційного втручання у вибори.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав, що Білий дім дізнався про нові обвинувачення з повідомлень у ЗМІ.

Обвинувальний висновок стосується кінця терміну президентства Трампа в січні 2021 року, коли багато документів, які знаходились в резиденції Білого дому, були упаковані в коробки разом з одягом, подарунками, фотографіями та іншими речами колишнього президента.

Після тривалих зусиль Національних архівів Трамп передав 15 ящиків з матеріалами в січні 2022 року. Виявилося, що коробки містять дуже важливі матеріали із секретними маркуваннями, що спонукало розпочати розслідування Міністерством юстиції.

Хоча характер деяких документів, знайдених у пана Трампа, відомий (наприклад, він зберіг листи північнокорейського диктатора Кім Чен Ина), залишається невідомим, які інші секретні матеріали були знайдені та яку шкоду національній безпеці завдало його володіння ними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16