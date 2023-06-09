Трампу выдвинули обвинения из-за неправильного обращения с секретными документами

Детали

Министерство юстиции страны в четверг сделало важный с юридической и политической точки зрения шаг, выдвинув федеральные уголовные обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа, обвинив его в неправильном обращении с секретными документами, которые он хранил после ухода с должности, а затем препятствовании усилиям правительства вернуть их.

Обвинительное заключение, выдвинутое большим жюри в Федеральном окружном суде Майами, является первым случаем, когда бывшему президенту предъявили федеральные обвинения.

Это событие ставит нацию в чрезвычайное положение, учитывая статус Трампа не только как в прошлом главнокомандующего, но и как нынешнего фаворита на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, чтобы противостоять президенту Байдену, чья администрация теперь будет пытаясь осудить своего потенциального соперника за многочисленные преступления, пишет издание.

Трамп подтвердил в своей соцсети, что ему выдвинули обвинения.

Ожидается, что Трамп сдастся властям во вторник, согласно информации близкого к нему лица и его собственной публикации на его платформе социальных сетей Truth Social.

«Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — написал Трамп.

Также, бывший президент добавил, что во вторник на 15:00 ему запланировано предстать перед федеральным судом в Майами.

В видео, которое он позже обнародовал на Truth Social, Трамп заявил: «Я невиновный человек. Я невиновный человек».

Дополнение

Обвинение, поданное офисом специального прокурора Джека Смита, было направлено примерно через два месяца после того, как местная прокуратура в Нью-Йорке выдвинула против г-на Трампа более 30 обвинений в тяжких преступлениях по делу, связанному с выплатой денег порнозвезде в США.

Также, бывшего главу страны проверяет прокуратура округа Фултон в штате Джорджия на предмет потенциального вмешательства в выборы.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что Белый дом узнал о новых обвинениях из сообщений в СМИ.

Обвинительное заключение касается конца срока президентства Трампа в январе 2021 года, когда многие документы, которые находились в резиденции Белого дома, были упакованы в коробки вместе с одеждой, подарками, фотографиями и другими вещами бывшего президента.

После длительных усилий Национальных архивов Трамп передал 15 ящиков с материалами в январе 2022 года. Оказалось, что коробки содержат очень важные материалы с секретными маркировками, что побудило начать расследование Министерством юстиции.

Хотя характер некоторых документов, найденных у господина Трампа, известен (например, он сохранил письма северокорейского диктатора Ким Чен Ына), остается неизвестным, какие другие секретные материалы были найдены и какой ущерб национальной безопасности нанесло его владение ими.