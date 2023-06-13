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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 949217 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп прилетел в Майами, где ему сегодня должны предъявить обвинения по делу о хранении секретных документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американские СМИ.

Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом

Детали

Заседание запланировано на 15.00 по местному времени и пройдет в суде Южного округа штата Флорида. Как ожидается, перед заседанием Трамп будет встречаться со своими адвокатами, но пока непонятно, кто из них будет представлять его интересы во Флориде.

Как отмечает BBC, ожидается, что заседание продлится около двух часов, после чего Трамп вернётся в свой гольф-клуб в Бедминстере в штате Нью-Джерси, чтобы выступить с заявлением.

Вокруг здания суда усилены меры безопасности. Полиция Майами ожидает, что там могут собраться десятки тысяч сторонников Трампа, в том числе члены местной ячейки ультраправой группировки "Гордые парни", которые принимали активное участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Группа крупнейших американских СМИ тем временем обратилась в суд с просьбой разрешить фото- и видеосъемку в зале заседаний и в коридоре, а также предоставить аудиозапись слушания сразу после его окончания.

Как отмечает CNN, федеральные суды обычно не разрешают съемку в зале суда и не предоставляют доступа к трансляции в режиме реального времени, однако из-за большого резонанса журналисты просят суд сделать исключение.

Дополнение

На прошлых выходных бывший президент США заявил, что новые обвинения не заставят его выйти из президентской гонки.

"Я никуда не уйду. Послушайте, если бы я ушел, я ушел бы еще до начала предвыборной гонки в 2016 году", - сказал Трамп изданию Politico на борту своего самолета.

Напомним

45-го президента США Дональда Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов.

Семь пунктов обвинения против бывшего президента США включают сговор с целью препятствования, умышленное хранение документов и ложные утверждения. Также, среди документов, которые хранил Трамп, нашли и документы относительно ядерных и оружейных программ.

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